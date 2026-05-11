Un herido en Padrón al colisionar contra la mediana cuando se incorporaba a la AP-9

Una salida de vía en Padrón se saldó esta mañana con una persona herida. El accidente se produjo en torno a las 07.40 horas cuando un vehículo se salió de la vía en la incorporación a la Autopista del Atlántico (AP-9) en sentido Santiago de Compostela.

De acuerdo con la información facilitada por la central de emergencias del 112 Galicia, fue la propia persona herida, un varón, quien dio la voz de alarma sobre lo ocurrido, tras impactar con su coche en la mediana, pasado el peaje de Padrón.

Hasta el lugar se movilizaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como agentes de la Policía Local y la Guardia Civil y efectivos del GES de Padrón.

El hombre herido pudo salir del vehículo por sus propios medios, aunque posteriormente fue evacuado al Hospital Clínico de Santiago.

Dos heridos en Valga

Horas antes, el equipo de guardia del GES de Padrón era movilizado por el 112 Galicia por un accidente de tráfico en la N-550, a su paso por el concello de Valga.

El suceso, una colisión frontal entre dos vehículos, se saldó con dos personas heridas, los conductores y únicos ocupantes de los turismos implicados en el siniestro.

En el lugar se personaron también profesionales del 061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Protección Civil de Valga.