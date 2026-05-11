Interior licita por casi 172.000 euros la reforma del cuartel de la Guardia Civil de Carballo

El Ministerio del Interior acaba de sacar a licitación las obras de adaptación del centro de detención y de intervención de armas en el cuartel de la Guardia Civil de Carballo.

El presupuesto base de licitación es de 171.900,83 euros, y el plazo de ejecución se establece en 6 meses.

La actuación prevista incluye la reforma de una parte de las oficinas existentes y la remodelación completa del área de detención y calabozos, así como una redistribución de las dependencias que afectan a la Unidad de Violencia de Género y a la intervención de armas, para adecuarlas a las necesidades actuales.

El edificio del acuartelamiento, sito en la calle Gran Vía, fue construido en 1952 sobre una parcela de 2.382 metros cuadrados, según datos catastrales, y tiene una superficie construida de 1.624 m2.

El cuartel fue objeto de varias reformas y adecuaciones con el paso de los años. Consta de tres bloques, cada uno de ellos de dos plantas: la planta baja está destinada a oficinas y otras dependencias, y la planta alta a dependencias y viviendas.

En la parte oeste del inmueble existe una construcción adosada al ala izquierda, de una planta, donde se ubica el centro de detención. En línea con esta construcción y de forma exenta, existe otra construcción de una planta que alberga un garaje de dos plazas y un almacén.

El centro de detención actual consta de tres calabozos de dimensiones reducidas. No existe sala de interrogatorios, por lo que se tiene que trasladar a los detenidos a otras dependencias

Tampoco hay sala de reseña e identificación y, en su lugar, hay habilitada una zona dentro del almacén contiguo al garaje, en un rincón abierto al resto del almacén.

Actualmente, la entrada a Intervención de Armas se realiza a través de otras dependencias y no existe un área de espera específica para el público que acude a ese servicio. El área dedicada a archivo y a depósito de armas es insuficiente y la atención al público no queda cerrada respecto a otras dependencias.

El proyecto plantea la realización de la remodelación del área de detención y calabozos, demoliendo los actuales y replanteando esa zona, con esclusa, vestíbulo de acceso, sala de interrogatorios, reseña y cacheos, almacén y oficio, y una nueva zona de calabozos, con aseo dotado de lavabo, inodoro y ducha para los detenidos.

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Además, se prevé la redistribución de la actual zona de VioGén e Intervención de Armas, manteniendo los usos y gran parte de la distribución actual. Igualmente, se abrirá un acceso desde el exterior a la sala de espera de Intervención de Armas.