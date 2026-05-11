Retoman tras dos décadas la construcción de un edificio de 19 viviendas en Carballo

La Xunta de Goberno Local de Carballo aprobó el expediente para la finalización de las obras de un edificio ubicado en la calle Enrique Labarta Pose. El inmueble, de cuatro plantas, había quedado inacabado tras la crisis inmobiliaria, es decir, hace casi dos décadas.

El nuevo proyecto contempla la construcción de 19 viviendas, 20 plazas de garaje y 21 trasteros.

La inversión es de más de 1,4 millones de euros.

El Gobierno local de Carballo destaca que el municipio "vive o seu momento de maior dinamismo urbanístico desde 2008".

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En 2024 y 2025 se registraron 124 solicitudes para la construcción de viviendas en bloques de edificios. El año 2025 se cerró con 80 nuevas viviendas construidas, consolidando la tendencia ascendente. Y en el primer trimestre del presente año ya se tramitaron licencias para 14 nuevas viviendas.