PESCA
Cerco Sostible 4.0: Malpica avanza cara a unha lonxa máis segura e eficiente
A Deputación Coruña concedeu unha axuda de 12.000 euros á confraría
A Deputación da Coruña vén de publicar no Boletín Oficial da Provincia a concesión dunha axuda de 12.000 euros á Confraría de Pescadores de Malpica para financiar o proxecto Cerco Sostible 4.0, unha iniciativa orientada á modernización tecnolóxica e á mellora da seguridade na cadea de valor da lonxa malpicá.
O investimento permitirá adquirir equipamento de manipulación mecánica especializado, concretamente unha carretilla elevadora eléctrica e unha transpaleta manual inoxidable, co obxectivo de facer máis áxiles, seguros e eficientes os traballos diarios de descarga, traslado, almacenamento e expedición do peixe e do marisco.
Reforzar o papel da rula
"A actuación busca reforzar o papel da lonxa de Malpica como clave para o sector do cerco na Costa da Morte, pero tamén para outras actividades pesqueiras e marisqueiras que empregan estas instalacións, como o ourizo, o percebe ou o polbo", subliñan dende a Deputación.
A nova carretilla elevadora eléctrica permitirá reducir emisións, aforrar custos en combustible, mellorar a calidade do aire nas instalacións e facilitar o movemento de cargas pesadas con maiores garantías de seguridade.
Pola súa banda, a transpaleta inoxidable está pensada para un uso intensivo nun ambiente mariño, con alta resistencia á corrosión, mellores condicións hixiénicas e unha vida útil máis longa.
Mellorar as condicións de traballo
A deputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, subliña que "este tipo de investimentos contribúen a mellorar as condicións de traballo do sector pesqueiro, reducir riscos laborais e incrementar a competitividade das lonxas, favorecendo unha comercialización máis rápida e coidada do produto".
A iniciativa tamén se enmarca nun contexto de recuperación da actividade do cerco, no que a Confraría de Malpica considera especialmente necesario contar con medios modernos para evitar colos de botella nos momentos de maior volume de capturas e garantir que o produto chegue ao mercado nas mellores condicións de frescura e calidade.
- Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- Los 6 clubs de lectura que llenan las librerías de Santiago: del casco histórico a O Castiñeiriño
- El ascenso del Obradoiro a la Liga ACB inyectará más de tres millones de euros a la economía de Santiago
- Un hombre recibe una paliza de tres individuos a plena luz del día en el barrio de la Almáciga
- La Xunta destina tres millones al Bono Emancípate tras superar las 3.600 solicitudes
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- O traspaso dunha licenza concedida hai dúas décadas permitirá construír 41 vivendas nun esqueleto inacabado en Ames