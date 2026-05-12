A eclipse solar sitúa a Costa da Morte no mapa do astroturismo

Caión acolleu un encontro formativo para preparar ao sector turístico e persoal técnico

Participantes na práctica de fotografía da eclipse e observación solar en Caión. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

Caión (A Laracha) acolleu esta mañá unha xornada de divulgación arredor da eclipse do próximo 12 de agosto, organizada por Costa da Morte Asociación de Turismo e impulsada pola Axencia Turismo de Galicia.

O obxectivo é preparar ao sector turístico, aos medios de comunicación e ao persoal técnico dos destinos Starlight ante un fenómeno astronómico que converterá a Costa da Morte nun dos puntos de referencia para a súa observación.

Foi un encontro de carácter técnico e práctico centrado na observación segura da eclipse, a comunicación deste tipo de fenómenos e as oportunidades que supoñen para o territorio.

José M. López, Yolanda Díaz, esquerda, Carmen Pita e Margot Lamela, en Caión. / Cedida

A apertura correu a cargo do presidente da CMAT e alcalde da Laracha, José Manuel López Varela, quen destacou a importancia deste acontecemento para a Costa da Morte e, especialmente, para a zona norte do territorio, situada dentro da franxa de totalidade da eclipse.

Puxo en valor a necesidade de afrontar este fenómeno "con rigor e responsabilidade", incidindo tamén na oportunidade que representa para atraer un turismo de calidade e dar a coñecer o conxunto de recursos naturais, patrimoniais e culturais da Costa da Morte.

Observación segura

A continuación, Begoña Estévez e Antonio Pazos, da empresa Corvus Maris e acreditados como monitores Starlight, impartiron unha charla-coloquio sobre astronomía básica dunha eclipse e observación segura, resolvendo dúbidas prácticas e ofrecendo recomendacións tanto para profesionais como para o público xeral.

Á xornada sumáronse a directora de Promoción de Turismo de Galicia, María del Carmen Pita; a vicepresidenta da CMAT e alcaldesa de Cee, Margarita Lamela Louzán; e a presidenta da Asociación de Astroturismo da Costa da Morte, Yolanda Díaz.

Obradoiro fotográfico

A xornada complementouse coa sesión Fotografía da eclipse, impartida por Fernando Rey Daluz, experto en formación audiovisual e divulgación científica certificado pola Fundación Starlight, quen ofreceu claves técnicas e recomendacións para captar este fenómeno astronómico con seguridade e calidade.

Os participantes gozaron tamén dunha sesión práctica de fotografía da eclipse e observación solar, incluíndo un simulacro do fenómeno, que permitiu coñecer de primeira man os dispositivos e protocolos recomendados para unha observación segura.

Dende a CMAT valoran "moi positivamente a celebración desta iniciativa e a ampla participación, que contribúe á preparación do territorio ante a chegada da eclipse e poñer en valor o potencial da Costa da Morte como destino vinculado ao turismo de natureza e á observación do ceo".

