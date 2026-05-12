Investigadores do Sicrus impartirán cursos de primeiros auxilios no Pino
Van dirixidos a alumnado de ESO e á veciñanza
Redacción
Investigadores do Grupo de Investigación en Simulación, Soporte Vital e Coidados Intensivos (Sicrus) van impartir no Pino durante o mes de xuño un curso de primeiros auxilios e soporte vital básico entre o alumnado da ESO do CPI Camiño de Santiago e, no segundo semestre deste ano, outro entre a veciñanza.
Esta actuación encádrase no convenio de colaboración asinado entre o Concello e o Sicrus, un dos grupos emerxentes do Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) do Sergas e da USC.
O alcalde do Pino, Manuel Taboada, e o investigador principal do Sicrus, Antonio Rodríguez Núñez, presentaron o convenio, que ten unha vixencia de dous anos e no que se fixa como obxectivo impulsar actividades formativas e de transferencia de coñecemento no ámbito da saúde e da seguridade.
O convenio entre Concello e Sicrus permitirá “formar á veciñanza do Pino para saber como responder ante situacións de emerxencia que se dan no noso día a día, e adquirir uns coñecementos básicos que nos axuden a salvar vidas”, explicou Manuel Taboada.
"Con esta iniciativa queremos seguir avanzando cara a un municipio máis preparado, seguro e comprometido coa saúde comunitaria”, engadiu Manuel Taboada, que puxo tamén como exemplo os desfibriladores que xa instalou o Concello en edificios e centros públicos, como os campos de fútbol, os polideportivos, a casa consistorial ou a casa de cultura, entre outros.
Pola súa banda, o investigador principal do Sicrus e xefe da UCI pediátrica do CHUS, Antonio Rodríguez Núñez, resaltou que o obxectivo deste convenio é facilitar a transferencia de coñecemento entre investigadores e profesionais da sanidade e a poboación en xeral.
“Queremos contribuír a mellorar a capacidade de resposta das persoas ante situacións de emerxencia, formándoas para actuar de maneira rápida e eficaz en situacións críticas como primeiros intervenientes e como activadores da cadea de supervivencia, reforzando así a seguridade e a capacidade de reposta comunitaria ante eventos críticos", dixo Rodríguez Núñez.
"Moitas veces son pequenos consellos e técnicas sinxelas que, aplicándoas no momento oportuno, axudan a salvar vidas”, engadiu.
Ademais da actuación prevista co alumnado da ESO e coa veciñanza nos vindeiros meses, o convenio contempla para o próximo curso escolar unha xornada de formación en primeiros auxilios e soporte vital básico entre profesorado do CPI Camiño de Santiago.
Despois, o profesorado formará nenos e nenas do colexio de Arca durante algunhas semanas antes de que os investigadores do Sicrus poidan avaliar o aprendizaxe adquirido polo alumnado e como se compartiron os coñecementos entre todas as persoas participantes.
Tamén se contempla impartir máis cursos dirixidos á veciñanza en xeral.
O convenio establece que o Concello do Pino facilitará os espazos e recursos necesarios para impartir a formación, así como a organización da mesma, mentres que o equipo do Sicrus será o encargado de deseñar e impartir as accións formativas, ademais da súa avaliación, en caso de ser necesaria.
Na presentación do convenio tamén participaron o investigador do Sicrus Santiago Martínez Isasu e o técnico municipal de Deportes, David Castiñeiras.
- Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- Los 6 clubs de lectura que llenan las librerías de Santiago: del casco histórico a O Castiñeiriño
- El ascenso del Obradoiro a la Liga ACB inyectará más de tres millones de euros a la economía de Santiago
- Un hombre recibe una paliza de tres individuos a plena luz del día en el barrio de la Almáciga
- La Xunta destina tres millones al Bono Emancípate tras superar las 3.600 solicitudes
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- O traspaso dunha licenza concedida hai dúas décadas permitirá construír 41 vivendas nun esqueleto inacabado en Ames