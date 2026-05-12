Investigan a una persona por siete robos con fuerza en garajes de Bertamiráns
El objetivo principal de las sustracciones eran bicicletas de alta gama, ciclomotores y motocicletas
Efectivos de la Guardia Civil de Milladoiro-Ames, en el marco de la Operación NITRAM, han procedido a la investigación de una persona como presunta autora de siete delitos de robo con fuerza cometidos en Bertamiráns.
Las investigaciones comenzaron a final del pasado marzo después de detectarse un repunte de hurtos en el interior de garajes comunitarios. Tal y como señalan desde la Guardia Civil, estos hechos se produjeron de manera sucesiva en un intervalo de 15 días.
El objetivo principal de las sustracciones eran bicicletas de alta gama, ciclomotores y motocicletas, seleccionando generalmente aquellos efectos que presentaban un alto valor en el mercado.
Durante el análisis de las denuncias, los agentes constataron un patrón común en el método empleado: los robos se realizan siempre en horario nocturno para aprovechar la escasa presencia de personas en la vía pública.
Además, para acceder al interior de los inmuebles, se manipulaban los mecanismos de apertura de los portales exteriores de vehículos, forzando tanto las cerraduras físicas como los sistemas eléctricos de entrada.
La fase de explotación de la operación culminó el pasado 6 de mayo, cuando los investigadores localizaron a la persona implicada en Ourense, donde se encontraba de forma temporal.
La mayoría de los efectos sustraídos han sido recuperados y entregados a sus legítimos propietarios, aunque la Guardia Civil mantiene gestiones para determinar la procedencia de otros objetos intervenidos, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.
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