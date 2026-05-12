Melide homenaxeará doce escritores e unha escritora vinculados á vila colocando placas nas casas nas que naceron ou residiron
O acto central terá lugar o domingo 17 ao mediodía co descurimento da dedicada a Amador Rodríguez Martínez na rúa do Convento
O Concello de Melide, a través da Concellería de Cultura, que dirixe Ana Mosteiro, e por iniciativa do Museo da Terra de Melide, homenaxeará escritores e escritoras falecidos que naceron ou viviron na vila coa colocación de doce placas conmemorativas nas casas nas que residiron.
A iniciativa desenvólvese baixo o lema O Melide das Letras. A proposta busca converter estes inmobles en espazos de memoria para que o legado literario e cultural que deixaron non sexa esquecido co paso do tempo e para que as novas xeracións coñezan e valoricen a historia literaria e cultural de Melide.
As doce placas homenaxearán doce escritores e unha escritora relacionados coa creación literaria, a investigación histórica, o ensino e a difusión da cultura popular melidense.
Na rúa do Progreso colocaranse placas dedicadas a Eduardo Álvarez Carballido, médico-cirurxián e historiador de Melide; Emilio Pereiro Quiroga, autor de poemas e contos en prosa; Juana Teresa Juega López, poetisa e narradora; Antonio L. Taboada Roca, farmacéutico e historiador de Melide; Manuel Taboada Roca, Conde de Borraxeiros, maxistrado e académico; e Antonio Hermida Rodríguez, avogado, historiador e investigador.
Na rúa do Convento colocarase a de Amador Rodríguez Martínez, presbítero, galeguista e investigador do folclore e da tradición oral da Terra de Melide, e coautor, xunto a Vicente Risco, do capítulo 6 do Terra de Melide (Seminario de Estudos Galegos, 1933).
Na Ronda da Coruña colocaranse as de Nilo Cea Rodríguez, mestre, narrador, poeta e debuxante, e Xosé Manuel Rodríguez Pampín, crego, teólogo, docente e escritor; na rúa de San Antonio, a de Rafael Taboada Vázquez, sacerdote, museólogo e escritor; na Rambla de San Pablo, a de Jesús Mosteiro Raído, mestre e escritor; na rúa Mateo Segade Bugueiro, a de Carlos Parrado Garea, investigador e activista cultural; e na Praza do Convento, a de Xosé Domingos Cidre Bastián Fuciños Gómez, Mingos de Pita, activista cultural e investigador.
O acto central da programación do Día das Letras Galegas terá lugar o 17 de maio ás 12.00 horas na rúa do Convento, número 7, co descubrimento simbólico da placa dedicada a Amador Rodríguez Martínez. O resto das placas permanecerán xa descubertas nos distintos inmobles.
- Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- Los 6 clubs de lectura que llenan las librerías de Santiago: del casco histórico a O Castiñeiriño
- El ascenso del Obradoiro a la Liga ACB inyectará más de tres millones de euros a la economía de Santiago
- Un hombre recibe una paliza de tres individuos a plena luz del día en el barrio de la Almáciga
- La Xunta destina tres millones al Bono Emancípate tras superar las 3.600 solicitudes
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- O traspaso dunha licenza concedida hai dúas décadas permitirá construír 41 vivendas nun esqueleto inacabado en Ames