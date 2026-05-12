PRESENTACIÓNS
Modesto Fraga leva 'Do amor salgado' a Cee, Fisterra, Corcubión e Santiago
A poesía salgada do escritor fisterrán regresa tres décadas despois
O poeta fisterrán Modesto Fraga comezará o xoves unha xeira de presentacións do libro Do amor salgado, recentemente reeditado por Aira Editorial e a Fundación Ínsua dos Poetas.
O primeiro acto vai ter lugar na librería Ler de Cee e contará coa participación de Juanma Abelleira Ronquete, autor das fotografías do poemario.
A obra, escrita en 1996 en plena efervescencia creativa do Batallón Literario da Costa da Morte, cumpre tres décadas de vida e ve a luz agora nunha nova edición aumentada con dez textos inéditos e unha coda final da autoría do poeta Miro Villar, autor do limiar que xa figuraba na primeira edición.
Premiada en 1996
Do amor salgado, obra gañadora do IV Certame de Poesía O Grelo-Amigos de Galicia en 1996, converteuse axiña nunha obra de referencia da poesía galega dos anos 90, coincidindo coas actividades impulsadas polo Batallón Literario.
Despois de pasar por Cee, Modesto Fraga presentará o libro en Fisterra (día 22 ás 19.30 horas no salón de actos), Corcubión (día 23 no bar A Gavilla ás 12.30 horas) e en Santiago de Compostela (día 26, na Libraría Couceiro ás 19.30 horas).
- Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- Los 6 clubs de lectura que llenan las librerías de Santiago: del casco histórico a O Castiñeiriño
- El ascenso del Obradoiro a la Liga ACB inyectará más de tres millones de euros a la economía de Santiago
- Un hombre recibe una paliza de tres individuos a plena luz del día en el barrio de la Almáciga
- La Xunta destina tres millones al Bono Emancípate tras superar las 3.600 solicitudes
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- O traspaso dunha licenza concedida hai dúas décadas permitirá construír 41 vivendas nun esqueleto inacabado en Ames