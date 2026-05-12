Susana López Carbia

Los okupas de Bertamiráns niegan ser conflictivos y piden un voto de confianza

Carolina Martínez, una de las personas que residen en el edificio okupado de la Travesía do Pedregal, en Bertamiráns (Ames), niega que las familias que viven en el inmueble sean conflictivas.

Asegura que okuparon las viviendas por necesidad y recuerda que el edificio llevaba años abandonado. "Era esto o quedar en la calle", afirma.

En estos momentos, Carolina busca empleo como personal de limpieza, cuidadora de niños o de personas mayores, camarera de barra o camarera de discoteca. Su marido, Engels Manuel Beltre, podría trabajar en la construcción. "Solo pedimos que nos den una oportunidad y demostrar a los vecinos que no va a pasar lo mismo que pasó con las personas que estuvieron antes en el edificio", concluye.