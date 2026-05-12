Pedro Blanco enxalza en Teo a forza do audiovisual galego

O Goberno destina máis de 11,2 M€ en axudas á creación e produción en Galicia

Ghaleb Jaber, esquerda, e Pedro Blanco, nas instalacións de CTV en Teo. / D. G.

Redacción

Teo

O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, destacou hoxe durante a visita ás instalacións da produtora galega CTV en Teo o "papel estratéxico da industria audiovisual galega", cuxo dinamismo xera riqueza, emprego de calidade e proxección internacional para a cultura do país.

Estivo acompañado polo director xeral da produtora, Ghaleb Jaber Martínez; a directora de produción, Concha Fontenla, e a súa responsable de relacións externas e desenvolvemento de negocio, Ana Ferreirós.

Blanco puxo en valor a traxectoria da compañía galega como "unha historia de innovación, talento e compromiso con Galicia", símbolo do bo momento que atravesa o sector, e "da aposta polo talento local e da crenza que desde aquí se podía competir cos mellores".

Apoio do Goberno á industria galega

Pedro Blanco reafirmou o compromiso do Goberno de España co sector audiovisual, lembrando que nos dous últimos anos se destinaron máis de 11,2 millóns de euros en axudas á creación e produción audiovisual en Galicia.

"Investir en cultura é investir no noso país", subliñou. Estas axudas veñen de abrir a súa convocatoria para o ano 2026 con máis de 62 millóns de euros de orzamento, sete máis que na convocatoria correspondente a 2025.

Así mesmo, destacou que o Ministerio de Cultura continúa traballando para fortalecer a cadea de valor e a competitividade da industria audiovisual galega, apoiando proxectos innovadores e xeradores de emprego. "Queremos que Galicia non só manteña a súa posición de referencia, senón que a amplíe. Hai capacidade, hai talento e hai vontade política para acompañar este crecemento", apuntou.

