CIENCIA
Pementos, incendios, proteínas e realidade virtual no debut de Padrón no Pint of Science
A vila acollerá do 18 ao 20 de maio charlas, obradoiros e actividades en catro espazos locais
Redacción
O Concello de Padrón súmase por primeira vez ao festival internacional Pint of Science, convertendo a vila durante tres días nun punto de encontro entre ciencia e cidadanía ao transformar varios establecementos de hostalería en escenarios nos que compartir coñecemento científico dunha forma próxima, participativa e aberta a todos os públicos.
A iniciativa, que se desenvolverá entre o luns 18 e o mércores 20 de maio, terá lugar en catro locais emblemáticos de Padrón: Reina Lupa, Sociedade Cultural Padronesa (Casino), Pulpería Rial e Alfolí. O evento conta ademais coa colaboración de Amipa, de Agadea e de A Pementeira, configurando un programa variado no que a ciencia sae dos laboratorios para sentarse directamente á mesa do bar.
As charlas terán un marcado selo local e divulgativo, con propostas tan suxestivas como Pementos… de Padrón ou de Herbón?, de Rubén Boga González; a análise dos lumes forestais en Galicia na conferencia Poden os incendios queimar o mar?, de Alberto Gutiérrez Barral, ou contidos sanitarios e de vangarda como Detectives de proteínas: medicina personalizada, de Diana Carolina Castro Fernández, e Órganos en chips que collen na palma da túa man, de Andrés da Silva Candal.
Neste mesmo ámbito sociosanitario destaca tamén a charla Rehabilitación xeriátrica con realidade virtual, de Abraham Trashorras Rivas, que amosa como as novas tecnoloxías están revolucionando os procesos de rehabilitación e atención ás persoas maiores. A actividade contará ademais coa exemplificación do servizo de atención temperá que Agadea presta en Padrón, xa que o investigador presentará nesta entidade o funcionamento e aplicación práctica do seu estudo.
A programación complétase cunha mirada social da ciencia con propostas como Educación social, participación e asociacionismo, de Aida Lorenzo Campos, e O lecer como ferramenta socioeducativa, de María Aguión Lamas.
Ademais, o Concello de Padrón aproveitará a presenza e actividade do equipo voluntario do Pint of Science para impulsar unha programación paralela de obradoiros destinados a diferentes idades. Para o público infantil desenvolveranse os talleres Un día na Terra: a incrible historia da vida e A máquina perfecta: explorando o corpo humano, mentres que para o público adulto haberá un taller de creación de totebags científicas impartido por Amipa.
Preguntas e risas
A programación lúdica completarase cunha sesión de Xoguemos ao Trivial, demostrando que tamén se pode aprender entre preguntas e risas. Para participar en todos os obradoiros será necesaria a inscrición previa, agás no caso do Trivial.
Desde o Concello anímase á veciñanza e aos visitantes a participar nesta proposta internacional que busca demostrar que a ciencia tamén se pode compartir arredor dunha mesa, nun ambiente próximo, aberto e participativo.
