CONCURSO
Un polbo facendo encaixe e o corazón de Europa protagonizan o cartel premiado de dúas alumnas de Camariñas
Alexandra Carlín e Melania Lens gañaron o certame da Dirección Xeral de Cohesión e Fondos Europeos
Alexandra Carlín e Melania Lens, alumnas do IES Pedra da Aguia de Camariñas, gañaron o concurso convocado pola Dirección Xeral de Cohesión e Fondos Europeos da Consellería de Facenda e Administración Pública para fomentar a comunicación e a difusión sobre a Unión Europea e os fondos europeos nos centros educativos de Galicia.
Un certame enmarcado no Día de Europa e na celebración dos 40 anos da adhesión de España á Unión Europea.
O xefe de estudos e coordinador do concurso, Jacobo Santos, sinala que "tratábase de facer un cartel que transmitise unha mensaxe positiva sobre a construción europea e a contribución dos fondos europeos ao desenvolvemento de Galicia e os logros acadados grazas a estes fondos".
O IES Pedra da Aguia, que participa de forma experimental no Plan Proxecta de Fondos Europeos e que acolleu unha exposición sobre estes a principios de 2026, non dubidou en presentarse ao concurso co alumnado de 4º da ESO, que elaborou dez traballos. "Lamentablemente solo dous puideron acceder á fase final, resultando gañador por unanimidade o cartel das nosas alumnas", subliña Jacobo Santos.
Orixinalidade e creatividade
O cartel, premiado pola súa orixinalidade e creatividade, ten como lema Europa en Galicia, futuro en marcha representa a unha moza, Galicia, vestida coas bandeiras europeas sostendo o corazón de Europa, acompañada dun polbo facendo encaixe, nun claro guiño ao patrimonio da zona, e nunha contorna con referencias ao desenvolvemento galego en materia de renovables e de infraestruturas como o tren de alta velocidade, sen esquecer a conexión do mar con Galicia e monumentos tan emblemáticos como a catedral de Santiago e a Torre de Hércules.
"Un excelente traballo merecedor do primeiro premio", destaca o xefe de estudos. O acto de entrega será este mércores, día 13, no Museo de Arte Contemporáneo de Galicia, en Santiago de Compostela. Recibirán un diploma e un cheque de 100 euros para cada unha, que poderán investir en material didáctico, deportivo ou tecnolóxico.
Ademais, o seu traballo publicarase na web da Xunta de Galicia e formará parte dunha exposición, xunto co resto de carteis premiados, que terá lugar na sede da Xunta e nas xefaturas territoriais. Igualmente, o traballo incorporarase a unha mostra que se exhibirá en centros educativos.
Varios premios galegos e nacionais
"Alexandra e Melania continúan mantendo a tradición do centro, que xa no pasado gañou concursos a nivel galego e a nivel nacional sobre a Unión Europea", afirma Jacobo Santos.
Ambas son tamén as protagonistas do pódcast de Radio Aguia (dispoñible na web do instituto), no que explican polo miúdo como fixeron o cartel.
