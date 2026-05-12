Pontecesures mobilízase o sábado contra os despedimentos en Nestlé

Os delegados de persoal e membros dos comités de UGT-FICA nas empresas da contorna da fábrica que Nestlé ten en Pontecesures manifestan o seu "apoio e solidariedade cos seus traballadores e traballadoras na súa loita por preservar o emprego e a actividade".

Neste mesmo senso, como expresaron a través da cartelería que distribuiron, instan aos traballadores e traballadoras das empresas da contorna, así como á cidadanía en xeral, a participar na manifestación que terá lugar o vindeiro sábado, día 16, en Pontecesures ás 12.00 horas contra os despedimentos en Nestlé.

A multinacional anunciou un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) polo que prevé despedir a un total de 301 empregados, dos que 27 pertencen á factoría en Galicia.