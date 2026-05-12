Santa Comba impulsa o primeiro Museo Urbano de Rochas

Máis de sesenta persoas participaron nunha xornada que deu a coñecer a riqueza xeolóxica da Terra de Xallas

Participantes no percorrido guiado polo xeólogo Fran Canosa. / Cedida

Redacción

Santa Comba

Santa Comba deu este sábado un novo paso na difusión e promoción do seu patrimonio natural coa celebración do Geolodía 2026, unha actividade de divulgación científica que reuniu máis de 60 persoas chegadas desde distintos puntos de Galicia e Asturias.

A gran novidade desta edición foi o anuncio da creación do primeiro Museo Urbano de Rochas, unha iniciativa pioneira impulsada pola veciñanza en colaboración co Concello de Santa Comba que converterá o municipio nun referente nacional da divulgación xeolóxica ao aire libre, integrando diferentes minerais e rochas singulares do territorio en espazos verdes e zonas urbanas do núcleo da vila.

Geolodía 2026 reuniu máis de 60 persoas chegadas desde distintos puntos de Galicia e Asturias. / Cedida

O futuro museo permitirá achegar a xeoloxía á cidadanía dun xeito accesible e didáctico, convertendo distintos puntos do municipio nun espazo aberto para descubrir e interpretar a historia xeolóxica da Terra de Xallas.

Máis de 500 millóns de anos de historia xeolóxica

A celebración do Geolodía 2026 permitiu ás persoas participantes visitar lugares emblemáticos como a fervenza de Castriz, a braña da Serra, as minas de Varilongo ou a capela de San Bartolomeu, nun percorrido guiado polo xeólogo Fran Canosa para descubrir máis de 500 millóns de anos de historia xeolóxica do territorio.

A boa acollida da actividade e o interese espertado ao longo da xornada volveron evidenciar o potencial de Santa Comba como enclave de referencia para a divulgación científica e o turismo vinculado á natureza e ao patrimonio xeolóxico.

Desde o Concello de Santa Comba destacan a importancia de seguir impulsando iniciativas que permitan achegar e divulgar a riqueza natural da Terra de Xallas entre a veciñanza e as persoas visitantes.

