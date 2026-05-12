Santa Comba impulsa o primeiro Museo Urbano de Rochas
Máis de sesenta persoas participaron nunha xornada que deu a coñecer a riqueza xeolóxica da Terra de Xallas
Redacción
Santa Comba deu este sábado un novo paso na difusión e promoción do seu patrimonio natural coa celebración do Geolodía 2026, unha actividade de divulgación científica que reuniu máis de 60 persoas chegadas desde distintos puntos de Galicia e Asturias.
A gran novidade desta edición foi o anuncio da creación do primeiro Museo Urbano de Rochas, unha iniciativa pioneira impulsada pola veciñanza en colaboración co Concello de Santa Comba que converterá o municipio nun referente nacional da divulgación xeolóxica ao aire libre, integrando diferentes minerais e rochas singulares do territorio en espazos verdes e zonas urbanas do núcleo da vila.
O futuro museo permitirá achegar a xeoloxía á cidadanía dun xeito accesible e didáctico, convertendo distintos puntos do municipio nun espazo aberto para descubrir e interpretar a historia xeolóxica da Terra de Xallas.
Máis de 500 millóns de anos de historia xeolóxica
A celebración do Geolodía 2026 permitiu ás persoas participantes visitar lugares emblemáticos como a fervenza de Castriz, a braña da Serra, as minas de Varilongo ou a capela de San Bartolomeu, nun percorrido guiado polo xeólogo Fran Canosa para descubrir máis de 500 millóns de anos de historia xeolóxica do territorio.
A boa acollida da actividade e o interese espertado ao longo da xornada volveron evidenciar o potencial de Santa Comba como enclave de referencia para a divulgación científica e o turismo vinculado á natureza e ao patrimonio xeolóxico.
Desde o Concello de Santa Comba destacan a importancia de seguir impulsando iniciativas que permitan achegar e divulgar a riqueza natural da Terra de Xallas entre a veciñanza e as persoas visitantes.
- Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- Los 6 clubs de lectura que llenan las librerías de Santiago: del casco histórico a O Castiñeiriño
- El ascenso del Obradoiro a la Liga ACB inyectará más de tres millones de euros a la economía de Santiago
- Un hombre recibe una paliza de tres individuos a plena luz del día en el barrio de la Almáciga
- La Xunta destina tres millones al Bono Emancípate tras superar las 3.600 solicitudes
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- O traspaso dunha licenza concedida hai dúas décadas permitirá construír 41 vivendas nun esqueleto inacabado en Ames