Val do Dubra pide al Banco Sabadell Gallego que reconsidere el cierre de su oficina en Bembibre

El Concello de Val do Dubra ha trasladado formalmente al Banco Sabadell Gallego su preocupación por la decisión de cerrar la oficina bancaria que la entidad mantiene en el municipio. El alcalde, Diego Luís Díaz Méndez, remitió una comunicación a la dirección del banco en la que solicita que se reconsidere la medida y se busquen alternativas para mantener la atención presencial en la localidad.

El Gobierno municipal considera que el cierre de la sucursal supondría un perjuicio importante para una parte significativa de la población, especialmente para las personas mayores, autónomos, pequeños negocios y vecinos del rural que continúan necesitando un servicio bancario próximo y accesible.

El alcalde subraya que, en un municipio de marcado carácter rural y con dispersión poblacional, la oficina bancaria no es únicamente un servicio financiero, sino también una herramienta clave para "garantir a cohesión territorial, a inclusión financeira e a igualdade de oportunidades".

Pérdida progresiva de servicios

Desde el Concello advierten de que el cierre obligaría a muchos vecinos a desplazarse para realizar gestiones básicas, lo que incrementaría las dificultades de acceso a servicios esenciales. El Gobierno local recuerda, además, que las entidades financieras tienen una responsabilidad social con los territorios en los que desarrollan su actividad, especialmente en concellos rurales que llevan años sufriendo la pérdida progresiva de servicios básicos.

Por este motivo, el Concello de Val do Dubra solicita al Banco Sabadell Gallego que valore fórmulas que permitan mantener la atención bancaria presencial en el municipio.

El Gobierno municipal muestra también su disposición al diálogo y a la colaboración para buscar una solución satisfactoria para ambas partes y, sobre todo, para los vecinos de Val do Dubra.