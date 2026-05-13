PROGRAMA
Ames celebra unha Foliada con Apego para achegar o galego ás familias
A cita é o 22 de maio no Pazo da Peregrina de Bertamiráns
Redacción
O programa Apego continúa a súa programación coa actividade Foliada con Apego, que se vai desenvolver no Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, o venres 22 de maio ás 18.00 horas, coas cantareiras e pandeireteiras María e Carme da Pontragha.
As persoas interesadas poden anotarse enviando un correo ao enderezo normalizacion@concellodeames.gal ata o xoves 21 de maio. As prazas asignaranse respectando a orde de recepción das solicitudes, e non se admitirán inscricións fóra do período establecido.
Un vehículo de transmisión da lingua
O programa Apego é un proxecto de dinamización lingüística dirixido ás familias que estean a esperar un bebé ou que teñan crianzas entre 0 e 6 anos.
O seu obxectivo é promover, apoiar e normalizar o uso do galego na socialización da primeira infancia, achegando recursos e unha ampla proposta de actividades lúdicas, creativas e educativas.
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- La construcción del Ensanche Norte para 3.609 viviendas obliga a expropiar 90.000 metros cuadrados de fincas en la otra punta de Santiago
- Ni un solo ladrillo: así es la espectacular Casa Caracola a una hora de Santiago que desafía la arquitectura
- Santiago arrasa en los Premios 'Próximos' de Arquitectura: estas son todas las obras distinguidas
- Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras
- Héctor Galán y la plantilla ACB del Obradoiro: “Quintela, Barcello y Barrueta tienen contrato para el año”
- Los libros más difíciles de encontrar toman la Alameda de Santiago
- Entramos en uno de los pisos okupados de Bertamiráns