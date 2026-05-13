Ames celebra unha Foliada con Apego para achegar o galego ás familias

A cita é o 22 de maio no Pazo da Peregrina de Bertamiráns

Festa de Apego en Ames. / Cedida

O programa Apego continúa a súa programación coa actividade Foliada con Apego, que se vai desenvolver no Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, o venres 22 de maio ás 18.00 horas, coas cantareiras e pandeireteiras María e Carme da Pontragha.

Cartel promocional da Foliada con Apego. / Cedida

As persoas interesadas poden anotarse enviando un correo ao enderezo normalizacion@concellodeames.gal ata o xoves 21 de maio. As prazas asignaranse respectando a orde de recepción das solicitudes, e non se admitirán inscricións fóra do período establecido.

Un vehículo de transmisión da lingua

O programa Apego é un proxecto de dinamización lingüística dirixido ás familias que estean a esperar un bebé ou que teñan crianzas entre 0 e 6 anos.

O seu obxectivo é promover, apoiar e normalizar o uso do galego na socialización da primeira infancia, achegando recursos e unha ampla proposta de actividades lúdicas, creativas e educativas.

