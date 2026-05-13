17 DE MAIO
Cee honra a Begoña Caamaño e a Mon na Semana das Letras
Audiovisuais, teatro, premios e música serán os grandes protagonistas
O Concello de Cee celebra a Semana das Letras cun programa de propostas culturais moi diverso: audiovisuais, teatro, premios literarios, música e unha homenaxe ao exbibliotecario José Ramón Rey, ao que todos coñecían como Mon.
A primeira cita é o xoves, ás 11.00 horas no Auditorio Baldomero Cores. O Concello, en colaboración coa Deputación da Coruña, no marco do Día Internacional de Sitios e Monumentos impulsado pola UNESCO, proxectará o documental Lavadoiro, de Ana Amado e Lois Patiño.
Visita ao lavadoiro do Son
Esta actividade, que irá acompañada dun posterior debate-coloquio e unha visita ao lavadoiro público sito no lugar do Son, pretende revitalizar e dinamizar os espazos da memoria, con especial atención aos de carácter patrimonial, tratando de achegarlle ás novas xeracións ferramentas de información que lles axuden a valorar a nosa propia historia como pobo.
A curtametraxe estreouse no festival Cineuropa, gañou o Premio ao Mellor Curto Nacional no Festival de Cinema Independente de Eivissa, e estivo na sección oficial do MICE (Santiago), do festival Proxector (Madrid), Play-Doc (Tui) e Documenta Madrid 24, entre outros.
Un espazo de relación
Victor Castiñeira, técnico de Cultura de Cee, asegura que "o espazo do lavadoiro como lugar de relación social foi, historicamente, espazo das mulleres e tivo na Galicia rural unha dobre función. Unha inmediata, como lugar de acceso á auga corrente onde as mulleres podían lavar a roupa da familia nun momento no que aínda non existía o abastecemento extensivo de auga, e unha segunda como espazo de relación entre as mulleres".
O venres, día 15 ás 11.30 horas no Auditorio Baldomero Cores, a compañía Trémola Teatro presentará As letras que voan con nome de muller. Unha obra que pon en valor as mulleres que fixeron soar a súa voz, como Begoña Caamaño, a homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas, que escribía sobre mulleres fortes e soñadoras, vendo as palabras como chaves máxicas: abren portas que estaban pechadas.
Ao remate da función terá lugar a entrega de premios do XXXV Concurso de Achegamento ao Libro e XXII Concurso Na procura do noso Marcapáxinas, da Biblioteca Pública Municipal Francisco Mayán. Un acto que se complementará cun vídeo homenaxe a Mon realizado polo músico Fernando Fraga.
Vídeo homenaxe 'A Mon'
O tema, titulado A Mon, foi composto polo propio Fernando Fraga, que o interpreta ao acordeón xunto con Martín Castiñeira ao clarinete. O vídeo foi gravado na propia Biblioteca Francisco Mayán e tamén en exterior, e inclúe imaxes de diferentes momentos da traxectoria profesional do finado bibliotecario.
O sábado, día 16, subirá ao escenario do auditorio, ás 21.00 horas, a Banda de Música de Cee e artistas convidados para protagonizar un concerto especial, cun aceno especial á música galega.
Numerosos artistas
Fisterra e Pandeirada de Nebra, co acompañamento da Coral Polifónica Costa da Morte ou o debut coa banda, como frauta solista, de Estela Blanco; a participación da soprano Gemma Román co coñecido tema Rosa de abril, xunto coa parella de bailaríns formada por Andrea Rey e Tomás Lagoa, os gaiteiros Enol Hernández e Néstor Fidalgo ou As Pandereteiras do Camiño, formarán parte deste concerto no que tamén se lembrará a Begoña Caamaño.
Como é tradición, o concerto rematará coa interpretación do himno galego, no que a banda estará acompañada pola Coral Polifónica Costa da Morte e os coros infantís da Escola de Música de Cee e o Colexio Manuela Rial Mouzo.
Cómpre lembrar tamén que segue aberta a exposición pictórica Ritmos e Natureza de Lola Saavedra¸ e tamén está en prazo a inscrición para participar no I Certame de Poesía 'Batallón Literario da Costa da Morte'.
