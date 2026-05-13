A comunidade do IES do Milladoiro pecha a Semana Intercultural cun xantar solidario

Degustáronse petiscos interculturais como colofón a un programa cheo de teatro, música, artes visuais, danza, audiovisual, ciencia e gastronomía

Dous alumnos do IES do Milladoiro no xantar solidario. / Cedida

Redacción

Ames

O IES do Milladoiro (Ames) puxo fin á segunda edición da Semana Intercultural cunha gala presentada polo alumnado de Artes Escénicas. Posteriormente, realizouse unha festa no anfiteatro do Milladoiro, onde actuou o grupo Mekanika Rolling Band.

Como peche realizouse un xantar solidario, aberto á comunidade educativa do centro, no que se puideron degustar petiscos interculturais e que contou coa colaboración de Manel Oliveira e de Gonzalo Bigmoe e Madrineta, de Flaco.

Por parte do Goberno municipal asistiron ao xantar as concelleiras de Educación, Beatriz Martínez, e de Promoción Económica, Ana Belén Paz, e os concelleiro de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, e de Xestión do Medio Natural, Javier Antelo.

Actuación do grupo De Vacas. / Cedida

Beatriz Martínez destacou que “a Semana Intercultural do IES do Milladoiro é unha proposta colectiva que integra aprendizaxe, convivencia e creación compartida, consolidando o centro como un espazo aberto á diversidade”.

Ademais, destacou da gala “a actuación dun grupo de alumnos que interpretou unha canción, ao tempo que recordaron o seu paso previo polo CEP de Ventín coa proxección de imaxes”. Tamén puxo o foco no testemuño dunha persoa migrante de orixe senegalés, que contou a súa experiencia de como chegou a Galicia.

O director do instituto, David Ponte, sinalou que o centro quixo seguir “na mesma liña que o ano pasado”, xa que queren “cambiar a narrativa arredor do instituto e dar unha visión positiva do que é o IES do Milladoiro e O Milladoiro en xeral”.

O director tamén destacou a alta implicación de “alumnado, institucións, Concello, terceiro sector e familias”, co obxectivo de manter unha iniciativa que “favorece o sentimento de pertenza do centro, e de unión e respecto á diversidade e ás diferenzas interculturais que temos no IES do Milladoiro, que son moitas”.  

Xantar solidario

O xantar foi unha mostra de convivencia e encontro a través da capacidade de unión da gastronomía. A comida enténdese como un elemento cultural que permite compartir identidades, tradicións e formas de vida diversas. Actividades deste tipo promoven a participación activa da comunidade educativa e a colaboración con profesionais da hostalería.

No xantar solidario, aberto á comunidade educativa do centro, puideron degustarse petiscos interculturais. / Cedida

No evento de peche participaron cociñeiros e cociñeiras e entidades de prestixio dentro do mundo gastronómico da contorna, como Gonzalo Bigmoe, Manel Castro, o Centro de Hostalería de Lamas de Abade ou Chicha Lovers, que achegou ao xantar produtos gastronómicos. Tamén houbo participación de cociñeiros e cociñeiras sorpresa. A recadación do xantar foi destinada a fins solidarios.

Durante tres días, o IES do Milladoiro ofreceu unha ampla programación cultural e educativa na que participaron artistas e profesionais como De Vacas, Xavi Lozano ou o grupo Mekanika Rolling Band, xunto con entidades como a ONCE e Acougo.

Este programa incluíu actividades de teatro, música, artes visuais, danza, audiovisual, ciencia e gastronomía.

No transcurso desta edición tamén se realizaron obradoiros de serigrafía e modelado en barro, roteiros, gymkanas orientadas ao fomento da convivencia e espazos de reflexión sobre a discapacidade vista desde dento ou as familias de acollida.

Outro dos atractivos destes días foi o II Campus de Regueifa RegueiNovxs-Regueifesta, que reuniu no centro educativo regueifeiros e regueifeiras de diferentes puntos de Galicia.

Non obstante, o ramo a esta edición púxoo a II Gala Intercultural Somos diferentes, somos referentes, presentada polo alumnado de Artes Escénicas. Este evento incluíu intervencións artísticas, proxeccións audiovisuais e un faladoiro intercultural, así como a entrega de recoñecementos a persoas referentes en diversidade, cultura e compromiso social.

