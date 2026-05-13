INICIATIVA
Costa da Morte busca emprendedores para crear emprego e fixar poboación no rural
O GDR abre ata o 4 de xuño a convocatoria Terra de Oportunidades
O GDR Costa da Morte lanza a convocatoria de emprendemento rural Terra de Oportunidades para apoiar iniciativas e proxectos no ámbito de actuación do grupo, para así favorecer a creación de emprego, a fixación de poboación no territorio e a cultura emprendedora.
Esta iniciativa está impulsada por CaixaBank que, co seu programa Terra de Oportunidades, quere reforzar o seu compromiso coas contornas rurais a través da colaboración cos Grupos de Desenvolvemento Rural.
Modelo de negocio sostible
A convocatoria diríxese a proxectos de emprendemento cun modelo de negocio sostible e que establecesen ou introducisen algunha novidade ou liña de negocio nos últimos dous anos, a través da venda de bens ou a prestación de servizos.
Estes proxectos deberán ter actividade en localidades do ámbito de actuación do GDR cunha poboación inferior a 10.000 habitantes (aínda que se priorizarán os proxectos de poboacións de menos de 5.000 habitantes) e facturar menos de 300.000 euros.
Ata o 4 de xuño
A convocatoria estará aberta do 14 de maio ao 4 de xuño e as candidaturas presentaranse a través da web do programa e no enlace que se introducirá na páxina web do GDR a partir da data de inicio da convocatoria.
