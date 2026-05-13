Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Expropiaciones en San LourenzoVía verdeTanxugueirasOkupas BertamiránsHantavirus
instagram

INICIATIVA

Costa da Morte busca emprendedores para crear emprego e fixar poboación no rural

O GDR abre ata o 4 de xuño a convocatoria Terra de Oportunidades

Acto de entrega dos premios da edición 2025 de Terra de Oportunidades.

Acto de entrega dos premios da edición 2025 de Terra de Oportunidades. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

O GDR Costa da Morte lanza a convocatoria de emprendemento rural Terra de Oportunidades para apoiar iniciativas e proxectos no ámbito de actuación do grupo, para así favorecer a creación de emprego, a fixación de poboación no territorio e a cultura emprendedora.

Esta iniciativa está impulsada por CaixaBank que, co seu programa Terra de Oportunidades, quere reforzar o seu compromiso coas contornas rurais a través da colaboración cos Grupos de Desenvolvemento Rural.

Modelo de negocio sostible

A convocatoria diríxese a proxectos de emprendemento cun modelo de negocio sostible e que establecesen ou introducisen algunha novidade ou liña de negocio nos últimos dous anos, a través da venda de bens ou a prestación de servizos.

Estes proxectos deberán ter actividade en localidades do ámbito de actuación do GDR cunha poboación inferior a 10.000 habitantes (aínda que se priorizarán os proxectos de poboacións de menos de 5.000 habitantes) e facturar menos de 300.000 euros.

Noticias relacionadas y más

Ata o 4 de xuño

A convocatoria estará aberta do 14 de maio ao 4 de xuño e as candidaturas presentaranse a través da web do programa e no enlace que se introducirá na páxina web do GDR a partir da data de inicio da convocatoria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents