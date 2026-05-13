El inesperado detalle del nuevo mural de Touro que desconcierta en redes

Touro ha estrenado un nuevo mural dedicado al Camino de Santiago.

Firmado por María Peña Coto, artista ovetense afincada en París conocida artísticamente como Mapeco, la intervención busca poner en valor el paso del Camino por este municipio gallego.

El Camino en bicicleta

El mural muestra a una mujer peregrina que recorre el Camino de Santiago en bicicleta. Según explica el concello, busca simbolizar "a procura persoal, a reflexión e a viaxe interior" que muchos encuentran al realizar esta popular ruta de peregrinación.

En la obra pueden entreverse elementos históricos y simbólicos vinculados al Camino -como la concha-, mientras que también se invita a vecinos y a visitantes a detenerse, observar y a dar su lectura propia y personal.

Además de la concha, situada en la bicicleta, aparecen referencias a la tradición ciclista de Holanda -pilar fundamental de su identidad cultural y movilidad, caracterizada por tener más bicicletas que habitantes- y una bandada de estorniños que atraviesa el cielo como metáfora de "liberdade, migración e transformación".

Según la artista, el mural nace de la idea de que "o Camiño pode converterse nunha forma de meditación en movemento", dejando abierto así el significado de sus elementos para que cada persona haga su interpretación personal desde su experiencia.

¿Tres brazos?

La imagen del mural compartida por el propio concello de Touro en redes sociales ha llamado la atención por un curioso detalle.

Y es que la mujer que aparece inmortalizada tiene tres brazos: dos de ellos sujetando la bici y un cuaderno en el que escribe, y un tercero con el que toma la mano de alguien que se presupone va detrás de la bicicleta y que no aparece reflejada en el mural.

Los tres brazos que aparecen de la mujer en el mural / Concello de Touro

Un par de usuarios han puesto el foco en este detalle. Según ha explicado el concello en respuesta a uno de ellos, los tres brazos buscan reflejar esa sensación de movimiento que la autora equipara al Camino de Santiago, además de que hay alguien más.