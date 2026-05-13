Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Expropiaciones en San LourenzoVía verdeTanxugueirasOkupas BertamiránsHantavirus
instagram

EMPREGO

Pontón ve "incomprensible e inxustificado" o ERE de Nestlé en Pontecesures

O BNG chama a mobilizarse o sábado contra os 27 despedimentos

Ana Pontón e Maite Tocino cos membros do comité de empresa de Nestlé.

Ana Pontón e Maite Tocino cos membros do comité de empresa de Nestlé. / BNG

Redacción

Pontecesures

A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, e a alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, compareceron este mércores para trasladar o apoio ás traballadoras e traballadores de Nestlé ante o anuncio da multinacional de aplicar un ERE que suporía o despedimento de 27 persoas, o 14% do cadro de persoal da fábrica.

Pontón subliñou que a factoría de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que Nestlé vende en Europa, Norte de África e Oriente Medio, e que funciona "en tres quendas as 24 horas ao día de luns a venres, e dous meses ao ano tamén 24 horas sábados e domingos". Uns datos que, unidos aos beneficios obtidos pola compañía en 2025 (2.984 M€), fan que a decisión sexa "incomprensible e inxustificada".

Intervención da Xunta

A líder nacionalista pediu a "intervención inmediata do Goberno da Xunta" en defensa do emprego e da produción industrial, e esixiu ao presidente Alfonso Rueda que "se posicione a favor de Pontecesures e da comarca do Baixo Ulla. Non vale mirar para outro lado, ten que dar a cara e poñerse do lado das traballadoras e traballadores".

Maite Tocino, quinta en primeira fila, e Ana Pontón, sexta, cos traballadores.

Maite Tocino, quinta en primeira fila, e Ana Pontón, sexta, cos traballadores. / BNG

Pola súa banda, a alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, advertiu do grave impacto social e económico que suporía este despedimento colectivo. "Estamos aquí acompañando ao comité de empresa na súa reivindicación fronte a este erro, que no caso da nosa fábrica afecta ao 14% do cadro de persoal, 27 traballadores, tanto mensuais como persoal obreiro", sinalou.

Impacto no concello e na comarca

Tocino destacou que se trata "quizais da industria máis importante que temos no Concello de Pontecesures", e lembrou que detrás do anuncio "hai 27 familias, 27 traballadores e traballadoras que poden acabar na rúa". A rexedora subliñou que a fábrica dá emprego a 194 persoas de Pontecesures, Valga, Padrón, Santiago e Pontevedra, e que a aplicación deste ERE, xustificado pola empresa en "causas organizativas e técnicas", pode ter "un impacto moi importante tanto na parte económica como, sobre todo, na parte social".

"Independentemente de que poñamos as persoas no centro, que é o máis importante, a situación na que poden quedar estes 27 traballadores —sobre os que aínda non hai ningún criterio definido— é o impacto que pode ter non só no noso Concello, senón tamén nos municipios e comarcas limítrofes", advertiu a alcaldesa.

Manifestación en Pontecesures

Tanto Pontón como Tocino fixeron un chamamento á mobilización. O BNG rexeitará este despedimento colectivo nas institucións –Parlamento galego, Congreso e Senado– e tamén na rúa, participando na manifestación convocada o vindeiro sábado 16 de maio en Pontecesures, á que Pontón pediu acudir "masivamente".

Noticias relacionadas y más

"A resposta non pode ser o silencio ou a resignación. É o momento da mobilización, da presión e da negociación", concluíu a portavoz nacionalista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents