CARBALLO
Surf terapéutico en Razo: cando o mar se converte nunha ferramenta de inclusión
Usuarios de Íntegro, Lenda Educativa, Aspaber e Un Paso Máis xa 'cabalgan' as ondas
Agarimo Surf, o programa social e terapéutico que utiliza o mar como ferramenta de inclusión, encara unha das súas etapas máis intensas en Carballo. Esta semana, o areal de Razo é un escenario de superación para usuarios e usuarias de Íntegro, Lenda Educativa, Un Paso Máis e Aspaber.
Tras superar con éxito as fases de presentación nos centros e de formación específica para profesionais, os usuarios e usuarias dos diferentes colectivos participantes xa están a gozar plenamente das xornadas de surf terapéutico e adaptado na praia.
O proxecto xa percorreu un camiño importante. Na primeira fase, o equipo de Agarimo visitou os centros para romper o xeo, coa presentación dos neoprenos, o material e a fauna mariña ás familias e ás persoas usuarias. Na segunda fase foron os profesionais dos centros os que recibiron formación técnica no areal.
Agora, con todos os colectivos tendo xa unha primeira toma de contacto coas ondas, o proxecto dá un paso máis alá. "O primeiro paso xa está dado. Agora trátase de desenvolver obxectivos de mellora específicos para cada persoa participante, utilizando o surf como motor de crecemento persoal e social", sinalan dende a organización.
Agarimo Surf, impulsado pola Asociación Visibles, é unha realidade grazas á suma de forzas de escolas, entidades e institucións, entre elas o Concello de Carballo, que patrocina estas xornadas para os colectivos locais.
É un programa inclusivo que entende o mar como un espazo de saúde. "O seu obxectivo é axudar a persoas con diversidade funcional, mental ou en risco de exclusión a entenderse mellor a si mesmas, a relacionarse coas demais e a respectar a súa contorna natural a través do contacto co mar e co surf", subliñan os promotores.
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- Ni un solo ladrillo: así es la espectacular Casa Caracola a una hora de Santiago que desafía la arquitectura
- Santiago arrasa en los Premios 'Próximos' de Arquitectura: estas son todas las obras distinguidas
- Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras
- Héctor Galán y la plantilla ACB del Obradoiro: “Quintela, Barcello y Barrueta tienen contrato para el año”
- Los libros más difíciles de encontrar toman la Alameda de Santiago
- La construcción del Ensanche Norte para 3.609 viviendas obliga a expropiar 90.000 metros cuadrados de fincas en la otra punta de Santiago
- Entramos en uno de los pisos okupados de Bertamiráns