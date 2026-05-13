Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Expropiaciones en San LourenzoVía verdeTanxugueirasOkupas BertamiránsHantavirus
instagram

CARBALLO

Surf terapéutico en Razo: cando o mar se converte nunha ferramenta de inclusión

Usuarios de Íntegro, Lenda Educativa, Aspaber e Un Paso Máis xa 'cabalgan' as ondas

Nenas e nenos da asociación Un Paso Máis aprendendo as técnicas do surf.

Nenas e nenos da asociación Un Paso Máis aprendendo as técnicas do surf. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Agarimo Surf, o programa social e terapéutico que utiliza o mar como ferramenta de inclusión, encara unha das súas etapas máis intensas en Carballo. Esta semana, o areal de Razo é un escenario de superación para usuarios e usuarias de Íntegro, Lenda Educativa, Un Paso Máis e Aspaber.

Tras superar con éxito as fases de presentación nos centros e de formación específica para profesionais, os usuarios e usuarias dos diferentes colectivos participantes xa están a gozar plenamente das xornadas de surf terapéutico e adaptado na praia.

Accións formativas previas na sede de Aspaber, en Carballo.

Accións formativas previas na sede de Aspaber, en Carballo. / Cedida

O proxecto xa percorreu un camiño importante. Na primeira fase, o equipo de Agarimo visitou os centros para romper o xeo, coa presentación dos neoprenos, o material e a fauna mariña ás familias e ás persoas usuarias. Na segunda fase foron os profesionais dos centros os que recibiron formación técnica no areal.

Agora, con todos os colectivos tendo xa unha primeira toma de contacto coas ondas, o proxecto dá un paso máis alá. "O primeiro paso xa está dado. Agora trátase de desenvolver obxectivos de mellora específicos para cada persoa participante, utilizando o surf como motor de crecemento persoal e social", sinalan dende a organización.

Formación técnica dos profesionais de Agarimo Surf.

Formación técnica dos profesionais de Agarimo Surf. / Cedida

Agarimo Surf, impulsado pola Asociación Visibles, é unha realidade grazas á suma de forzas de escolas, entidades e institucións, entre elas o Concello de Carballo, que patrocina estas xornadas para os colectivos locais.

Noticias relacionadas y más

É un programa inclusivo que entende o mar como un espazo de saúde. "O seu obxectivo é axudar a persoas con diversidade funcional, mental ou en risco de exclusión a entenderse mellor a si mesmas, a relacionarse coas demais e a respectar a súa contorna natural a través do contacto co mar e co surf", subliñan os promotores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents