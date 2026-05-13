ACTO
Zas reivindica a Enrique Labarta Pose no 101 aniversario do seu falecemento
O Concello demanda para o escritor baiés un Día das Letras Galegas
O Concello de Zas rendeu homenaxe hoxe a Enrique Labarta Pose coincidindo co 101 aniversario do seu falecemento.
O alcalde, Manuel Muíño, e o descendente do escritor, Ángel Labarta, realizaron unha ofrenda floral diante do monumento dedicado ao autor "co obxectivo de manter viva a súa memoria e seguir reivindicando o recoñecemento que merece unha das figuras máis destacadas da literatura galega".
Destacaron que o polifacético escritor baiés, autor dunha extensa obra literaria e firme defensor da lingua galega, "deixou unha profunda pegada na literatura galega de finais do século XIX e comezos do XX, destacando tamén pola súa intensa actividade cultural durante a súa etapa estudantil".
Divulgar a figura e o legado
O rexedor subliñou a importancia de continuar divulgando a figura e o legado de Enrique Labarta Pose e insistiu na necesidade de que a Real Academia Galega lle dedique no futuro o Día das Letras Galegas.
"Labarta Pose foi un pioneiro da defensa do galego e unha figura fundamental da nosa cultura. Desde o Concello de Zas seguiremos traballando para que teña o recoñecemento que merece e para que a súa obra continúe chegando ás novas xeracións", sinalou Manuel Muíño.
Defensor da lingua, as mulleres e a súa terra
Entre os seus textos máis recoñecidos figuran obras emblemáticas como ¡Que me enterren aló!, ¡Non falés o Gallego! ou Defensa das Mulleres, nas que deixou patente o seu compromiso coa lingua galega, coas mulleres e co amor pola súa terra.
O alcalde tamén lembrou o amplo programa de actividades impulsado o pasado ano con motivo do centenario do falecemento do escritor.
Ao longo de varios meses desenvolveuse unha programación especial organizada polo departamento de Cultura do Concello de Zas para poñer en valor a figura dun autor que xa no ano 1920 fora proposto para ser académico de número da Real Academia Galega, tal e como consta na documentación conservada pola propia entidade.
Accións de divulgación
Desde o Concello continuarán promovendo accións de divulgación arredor da figura de Enrique Labarta Pose co propósito de reforzar o seu legado cultural e acadar o recoñecemento institucional que consideran xusto para unha das voces máis relevantes da literatura galega da súa época.
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- La construcción del Ensanche Norte para 3.609 viviendas obliga a expropiar 90.000 metros cuadrados de fincas en la otra punta de Santiago
- Ni un solo ladrillo: así es la espectacular Casa Caracola a una hora de Santiago que desafía la arquitectura
- Santiago arrasa en los Premios 'Próximos' de Arquitectura: estas son todas las obras distinguidas
- Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras
- Héctor Galán y la plantilla ACB del Obradoiro: “Quintela, Barcello y Barrueta tienen contrato para el año”
- Los libros más difíciles de encontrar toman la Alameda de Santiago
- Entramos en uno de los pisos okupados de Bertamiráns