Un accidentado sale por la ventanilla y otro queda atrapado tras un choque en Dumbría

Una persona tuvo que ser excarcelada por los bomberos del parque comarcal de Cee y trasladada al Hospital Virxe da Xunqueira tras colisionar su coche contra otro en el kilómetro 83 de la AC-552, a la altura de Bustelo (Dumbría).

El accidente se produjo alrededor de las 7.00 horas. Un particular alertó al 112 Galicia e informó que el ocupante de uno de los vehículos había conseguido salir por la ventanilla y solicitaba asistencia sanitaria para otro de los accidentados.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales y ambulancias de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Cee, los voluntarios de Protección Civil de Dumbría y los servicios de mantenimiento de la carretera.

Los bomberos liberaron a la persona que estaba atrapada en el interior de su vehículo, la cual fue evacuada en ambulancia.