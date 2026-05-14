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TRÁFICO

Un accidentado sale por la ventanilla y otro queda atrapado tras un choque en Dumbría

Fue necesaria la intervención de los bomberos de Cee para excarcelarlo

Efectivos de Emergencias en el lugar del accidente en Dumbría.

Efectivos de Emergencias en el lugar del accidente en Dumbría. / GxD

José Manuel Ramos Lavandeira

Dumbría

Una persona tuvo que ser excarcelada por los bomberos del parque comarcal de Cee y trasladada al Hospital Virxe da Xunqueira tras colisionar su coche contra otro en el kilómetro 83 de la AC-552, a la altura de Bustelo (Dumbría).

El accidente se produjo alrededor de las 7.00 horas. Un particular alertó al 112 Galicia e informó que el ocupante de uno de los vehículos había conseguido salir por la ventanilla y solicitaba asistencia sanitaria para otro de los accidentados.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales y ambulancias de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Cee, los voluntarios de Protección Civil de Dumbría y los servicios de mantenimiento de la carretera.

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Los bomberos liberaron a la persona que estaba atrapada en el interior de su vehículo, la cual fue evacuada en ambulancia.

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