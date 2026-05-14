FORMACIÓN
Bicicletas, sinais e cascos para aprender seguridade viaria en Carballo
Concello, Policía Local e o club ciclista guiaron unha xornada formativa no CEIP Bergantiños
A aprendizaxe das normas de circulación e o fomento dunha mobilidade segura e sostible saíron das aulas esta semana para trasladarse ao patio do CEIP Bergantiños, de Carballo.
A Concellaría de Mobilidade e Policía realizou no centro unha xornada práctica de seguridade viaria dirixida ao alumnado de 2º de primaria, co obxectivo de familiarizar aos máis pequenos cos comportamentos correctos na vía pública.
Axentes da Policía Local de Carballo foron os encargados de guiar os escolares nas nocións básicas de sinalización e seguridade. Así mesmo, a actividade viuse enriquecida pola colaboración do Club Ciclista Carballo, que achegou a súa experiencia no manexo da bicicleta e no uso de elementos de protección, como o casco.
O concelleiro de Mobilidade e Policía, Juan Seoane, desprazouse ata o centro educativo para seguir de preto o desenvolvemento da xornada e sumarse ao operativo organizado para os pequenos.
Espazo de convivencia
Durante a súa visita, o edil destacou a importancia de incidir na educación viaria desde idades temperás: "É fundamental que os nenos e nenas entendan a rúa como un espazo de convivencia onde o respecto ás normas garante a seguridade de todos e todas".
Esta actividade forma parte do compromiso do Concello de Carballo coa formación cidadá a través de iniciativas como a recente charla ofrecida dentro do programa MercaEscola ou a visita desta semana ao CEIP Bergantiños.
A disposición de todos os colexios
Desde a concellaría lémbrase que este tipo de obradoiros e xornadas de seguridade viaria están á disposición de todos os centros escolares do municipio. Aqueles colexios interesados en levar a cabo estas sesións formativas co seu alumnado poden realizar a solicitude correspondente.
