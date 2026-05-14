TEATRO AFECCIONADO
Catro comedias, unha traxicomedia e talento galego na Mostra Labarta Pose de Zas
As representacións terán lugar entre o 23 de maio e o 20 de xuño
O xurado da Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose, de Zas, elixiu xa as cinco obras que conformarán o programa da novena edición.
As elixidas son Alimañas (Gargallada Teatro), Deus non quere calderilla (The-Sastre Teatro), Operación Barranco (Vagalume Animación), Dona Clara (Teatro Ollomao) e Un fiambre, unha rosca e un cancan (Asociación Cultural Faíscas). Unha traxicomedia e catro comedias, entre elas, unha negra e outra de enredo.
As representacións terán lugar os sábados 23 e 30 de maio, e 6, 13 e 20 de xuño, mentres que o 27 de xuño terá lugar o acto de clausura e entrega de distincións.
O alcalde, Manuel Muíño, agradeceu o labor do tribunal, "especialmente tendo en conta que nesta edición batemos un auténtico récord en cifras de participación". Fixo extensivo o seu agradecemento ás compañías que presentaron os seus traballos polo "esforzo e talento que demostraron".
Para todos os públicos
A selección, engade, "permitirá ofrecer alternativas para todos os gustos e públicos e, sobre todo, axudaranos a seguir sendo un referente de teatro afeccionado".
Pola súa parte, un dos representantes do xurado, Ricardo Vigueret, incidiu na "calidade das obras propostas, así como na creatividade e frescura dos textos, engadidas á calidade das interpretacións e á coidada posta en escena de moitas delas, fixeron que fose moi difícil a selección das gañadoras". Confía en que o público se "sorprenda coas obras e goce durante as cinco semanas que dura a mostra".
Gran variedade de propostas e xéneros
As funcións que se representarán estarán interpretadas por compañías de diversos puntos de Galicia: O Barco de Valdeorras, Ourense, Carballo, Barreiros (Lugo) e Barrañán.
A cidade da Coruña encabezou a lista das preto de cincuenta candidatas con sete propostas, seguida de Ourense con seis e Vigo con catro. Santiago de Compostela sumou tres obras, mentres que localidades como Cambre, Arteixo, Pontevedra, Lugo ou Nigrán achegaron dúas propostas cada unha.
O resto das candidaturas chegaron do Barco de Valdeorras, Ortigueira, O Carballiño, Carballo, Mugardos, Barreiros, Palas de Rei, Bergondo, Corcubión, Vilagarcía de Arousa, As Pontes de García Rodríguez, Foz, Barrañán, Cuntis, Ferrol, Santa Comba, Narón, O Porriño ou Vilanova de Arousa, entre outros.
