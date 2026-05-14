SEMANA CULTURAL
Do levitador ultrasónico á intelixencia artificial no Día da Ciencia na Rúa de Zas
A xornada reuniu 540 estudantes de oito centros educativos da Costa da Morte
Un total de 540 estudantes participaron no I Día da Ciencia na Rúa, celebrado no polideportivo de Baio (Zas). Asistiron alumnos dos institutos Pedra da Aguia (Ponte do Porto), Terra de Soneira (Vimianzo), Eduardo Pondal (Ponteceso), Maximino Romero (Zas), e dos colexios As Revoltas (Cabana), Cabo da Area (Laxe), San Vicente (A Baña) e Zas.
O alumnado presentou máis de cincuenta experimentos, xogos, proxectos e deseños relacionados cos ámbitos da física, a química, a bioloxía, a tecnoloxía e as matemáticas. A xornada, enmarcada na XX Semana Cultural do IES Maximino Romero, de Baio, estivo coordinada polo profesor Pablo Mira.
Entre os proxectos presentados polo alumnado do IES Maximino Romero destacaron O cabazo da memoria e Xogando co noso legado, ambos premiados e desenvolvidos coa intelixencia artificial (IA) baixo a coordinación dos profesores Óscar Rei e Fina Paulos.
Ademais, os estudantes doutros centros tamén deron a coñecer a coñecida como "pasta de dentes de elefante", xerada a partir dunha reacción química, os hemisferios de Magdeburgo, e ata un levitador ultrasónico, ademais duns chaveiros dotados con tarxetas NFC, entre outras moitas curiosidades.
Pablo Mira, coordinador da xornada, sinalou que "saíu todo moi ben e tivo unha grande acollida, polo que xa estamos pensando nunha segunda edición".
Subliñou que se trata dunha iniciativa á marxe da actividade escolar, na que colaboran de xeito altruísta un grupo de profesores, e tamén os alumnos, para tratar de difundir a ciencia e fomentar as vocacións científicas.
O alcalde de Zas, Manuel Muíño, tampouco quixo perderse a cita e achegouse ao pavillón para coñecer de primeira man os experimentos e felicitar ao profesorado e alumnado "polo gran traballo realizado".
