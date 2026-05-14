Empresarios del polígono de Carballo exigen acelerar la circunvalación de conexión con Ordes y Santiago

La Entidad de Conservación, Gestión y Modernización (ECOXEM) del Polígono de Carballo muestra su preocupación por los retrasos que acumulan la circunvalación hacia Ordes y Santiago y la incorporación efectiva del parque empresarial a la Red de Transporte Público de Galicia, "dos actuaciones consideradas estratégicas tanto para la competitividad empresarial como para la seguridad vial y la movilidad de los trabajadores", afirman.

Esta semana, señalan, el Consello da Xunta dio luz verde a la puesta en marcha de 12 millones de metros cuadrados de suelo industrial en Galicia antes del año 2030, entre ellos los más de 600.000 metros cuadrados correspondientes a la ampliación del Polígono de Carballo. El procedimiento de expropiación está en marcha y el Proyecto de Desarrollo Urbanístico se encuentra en la fase final de evaluación ambiental.

Compromiso de la conselleira

Recuerdan que durante las visitas realizadas al polígono en julio y septiembre, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, "trasladó el compromiso de que los trabajos de urbanización puedan comenzar ya el próximo año". Con esta ampliación, el polígono superará los 1,8 millones de metros cuadrados, "consolidándose como una de las áreas empresariales más relevantes de Galicia", subrayan.

Desde la ECOXEM muestran su satisfacción por el avance de la tramitación y destacan que responde a una demanda real de suelo empresarial en Carballo, ya que según un estudio realizado por la propia entidad gestora, solo las empresas ya implantadas en el polígono precisan alrededor de 80.000 metros cuadrados adicionales para cubrir sus necesidades de crecimiento.

Sin embargo, añaden, "estas positivas perspectivas de expansión" también plantean importantes retos en materia de movilidad. "El Polígono de Carballo es ya uno de los ámbitos urbanos de la comarca con mayor flujo de vehículos convencionales y pesados, una situación que previsiblemente se intensificará con la futura ampliación", señalan.

Cuello de botella

En este contexto, durante el pasado año se pusieron en servicio dos nuevos accesos al parque empresarial, "algo inédito en los más de 30 años de historia del polígono". No obstante, explican "el principal cuello de botella de las comunicaciones del parque empresarial continúa siendo la conexión con las comarcas de Ordes y Santiago".

En julio, añaden, el trazado de la futura circunvalación que conectará directamente el polígono con las carreteras de Ordes (AC-413) y Santiago de Compostela (DP-1914) "recibió su aprobación inicial y, ocho meses después, el proyecto continúa pendiente de aprobación definitiva y de la realización de un estudio arqueológico preceptivo en el tramo afectado por el perímetro de protección del Castro de Queixeiro".

Sin plazos concretos

Representantes de la ECOXEM mantuvieron recientemente una reunión en Santiago con la directora de la Agencia Gallega de Infraestructuras, María Deza, para interesarse por el estado de la tramitación y por el calendario previsto tanto para la aprobación definitiva como para el inicio de los trabajos arqueológicos.

Según trasladan desde la entidad, "no se pudieron concretar plazos, una situación que está generando incertidumbre y preocupación entre las empresas del polígono". Recuerdan que esta infraestructura "siempre se entendió como una actuación que debía avanzar de forma paralela a la ampliación del parque empresarial, dada la importancia que tendrá para absorber el incremento de tráfico y mejorar la conexión logística del área industrial".

Trasciende el interés local

Desde la entida gestora afirman que el retraso de esta circunvalación "ya está afectando a la operativa logística de muchas empresas y supone también un importante problema de seguridad vial, al obligar a canalizar buena parte del tráfico pesado a través del núcleo urbano de Carballo".

Además, señalan que se trata de una infraestructura que trasciende claramente el ámbito local. En este sentido, "la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ya calificó esta conexión como clave para mejorar la vertebración territorial entre las comarcas de Bergantiños, Ordes y Santiago".

Transporte público al polígono

Otro de los asuntos pendientes en materia de movilidad es la incorporación efectiva del polígono a la Red de Transporte Público de Galicia. El pasado mes de julio se anunció la instalación de dos paradas con siete frecuencias diarias entre Carballo y A Coruña, "una medida muy demandada por trabajadores y empresas, pero que todavía no se ha materializado", afirman.

Consideran "prioritario" avanzar en ambas actuaciones durante los próximos meses, al entender que son medidas fundamentales para racionalizar y hacer más sostenible la movilidad en el polígono y su entorno, favoreciendo tanto la competitividad empresarial como el acceso de trabajadores y usuarios a una red de transporte público adecuada.