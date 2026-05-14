Cáritas recibe la rectoral de San Fins de Brión para su empresa de inserción laboral Arredonda

Cáritas Diocesana de Santiago y el Arzobispado de Santiago de Compostela acaban de rubricar convenios de cesión de uso gratuito de varios inmuebles situados en la antigua casa rectoral de San Fins de Brión, que serán destinados al desarrollo la empresa de inserción social Arredonda.

Merced a este acuerdo, Cáritas en la diócesis de Santiago podrá disponer de nuevos espacios destinados a centro de trabajo, almacenamiento de maquinaria y suministros, así como apoyo logístico para las brigadas laborales vinculadas a este programa de inserción sociolaboral. El objetivo es fortalecer un proyecto que combina acompañamiento social, formación y experiencia laboral para favorecer la inclusión de personas con especiales dificultades de acceso al empleo.

Parte del conjunto

En el caso de Brión, se incluye la puesta a disposición de parte de la casa rectoral, un alpendre y una finca anexa situada junto al inmueble parroquial. Este convenio refleja el compromiso compartido entre la Iglesia diocesana y Cáritas con la reutilización social del patrimonio eclesiástico, poniendo espacios actualmente infrautilizados al servicio de proyectos de promoción humana y empleo inclusivo con el fin de reforzar la capacidad operativa y logística de este proyecto de economía social en expansión.

Conjunto parroquial de San Fins de Brión, en las inmediaciones de Pedrouzos / Concello

La directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas Abadía, destacó que “estas cesiones permiten consolidar y ampliar un proyecto que ofrece oportunidades reales de inserción laboral y recuperación personal a muchas personas acompañadas por Cáritas”. Asimismo, subrayó “la importancia de generar alianzas y aprovechar recursos ya existentes para crear impacto social en el territorio”.

Sensibilidad social

Desde Cáritas en la diócesis de Santiago se valora especialmente la sensibilidad del Arzobispado para facilitar iniciativas que contribuyen a fijar actividad social y laboral en distintos municipios de la diócesis, favoreciendo además la conservación y mantenimiento de inmuebles históricos mediante un uso continuado y con finalidad comunitaria.

Además, el fortalecimiento de Arredonda llega apenas una semana después de la presentación de la empresa de inserción social impulsada por Cáritas Diocesana de Santiago para desarrollar trabajos de gestión forestal sostenible y prevención de incendios en más de 120 hectáreas de terreno. La iniciativa nace con una clara vocación social y medioambiental, orientada a generar empleo para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en el ámbito rural, mediante actividades vinculadas al cuidado del territorio, la recuperación de espacios degradados y la prevención del fuego.

Participantes

El convenio fue suscrito por el ecónomo diocesano, Fernando Barros Fornos, en representación del Arzobispado de Santiago de Compostela, y por la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas Abadía; acompañada del presidente del consejo de administración de Arredonda, Santiago Fernández; y del gerente, Jesús González; dentro de un acto institucional de formalización de las cesiones vinculadas a la empresa de inserción laboral que contó con la presencia del párroco José Luis Dorelle;