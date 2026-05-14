Paz Limia recolle a edición da súa obra 'Kensington' tras gañar o certame negreirés de poesía Ardeiro

O poeta coruñés Jacobo Paz Limia, gañador do Certame de poesía Xosé M. López Ardeiro coa obra 'Kensington' , acudiu este xoves ata Negreira para recibir a edición do seu poemario, a través de Editorial Medulia. Trátase dun galardón convocado polo Concello de Negreira en colaboración coa Dirección Xeral de Cultura.

Salón de plenos

O acto que se celebrou no salón de plenos do concello e contou coa presencia da familia de Ardeiro, de membros do xurado como Xulio Valcárcel e o impulsor do certame Xosé Antonio Ponte Far, ademais de varios membros da Corporación e público asistente. Na entrega participaron o director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo e o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez.

Despois do acto, houbo tempo de tomar algo e charlar amigablemente co autor. Proximamente divulgaranse novidades respecto edición numñero 16 deste certame de poesía.