Cogami llama a alquilar viviendas accesibles tras las carencias detectadas en Deza y A Estrada

La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad, Cogami, acaba de poner de manifiesto las dificultades para encontrar una vivienda accesible en alquiler en zonas rurales de Galicia, una situación que podría retrasar el inicio del programa ConVive Rural, previsto para junio. Y es que la entidad lleva tiempo detectando la escasez de inmuebles adaptados más allá de las grandes urbes y, tras buscar sin éxito en Silleda, Lalín y A Estrada, no descarta ampliar la búsqueda a otras provincias. Por ello, ha realizado un llamamiento público a propietarios que dispongan de viviendas accesibles para colaborar con el proyecto, a través del teléfono 663 940 759.

Vida independiente

ConVive Rural es una iniciativa impulsada por Cocemfe y desarrollada en 52 municipios de seis comunidades autónomas con el objetivo de garantizar el derecho a la vida independiente de personas con discapacidad física y orgánica en entornos rurales. El programa pretende evitar procesos de institucionalización y promover la autonomía personal mediante servicios de asistencia personal, viviendas de transición, acompañamiento familiar, formación, tecnologías accesibles y acciones comunitarias.

En Galicia, donde el 82 % de los municipios tienen menos de 10.000 habitantes, el programa cobra especial relevancia por la necesidad de recursos y apoyos adaptados al territorio rural. La metodología se basa en planes personalizados, accesibilidad universal, perspectiva de género y coordinación con servicios públicos. Dentro de esta iniciativa, Cogami pondrá en marcha Acompaña Rural, un servicio de asistencia personal compartida que utilizará viviendas accesibles como espacios comunitarios no institucionales. Las personas participantes contarán con apoyos adaptados a sus proyectos de vida y necesidades diarias, fomentando su participación social y autonomía.

Hasta 2027

El proyecto estará vigente hasta diciembre de 2027 y está cofinanciado por la Unión Europea y Fundación Mapfre dentro del Programa FSE+ de Inclusión Social, incorporando además herramientas tecnológicas como domótica accesible, sensórica y robótica social.