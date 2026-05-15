Las Carrozas de San Cidre calientan motores como fiesta de interés turístico en presencia del conselleiro de Educación

Vuelve la Festa das Carrozas de San Cidre a Oural (Boqueixón), este fin de semana, y con dos novedades. Por un lado, asistirá el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, que participará junto al alcalde, Ovidio Rodeiro, en la edición número 52 del evento. Y, por otro, la celebración se estrena como Festa de Interese Turístico de Galicia con un programa de lo más completo.

Misa y procesión nocturna

Los actos arrancarán este sábado 16 de mayo, a las 22.00 horas, con la tradicional misa en honor a Nuestra Señora de Fátima y procesión nocturna, acompañada por la agrupación Sete Pontes. A partir de las 23.00 horas, gran verbena con el Grupo Tatoo y la Discoteca Móvil Pirámide XXL con el DJ Marcos Kintana.

Ya el domingo 17 de mayo tendrá lugar la 52ª edición del Desfile de Carrozas de San Cidre, unos carromatos que estarán expuestos en Camporrapado desde las 11.00 horas y que a mediodía saldrán en desfile por las calles de Oural, coincidiendo con la misa en honor a San Cidre. Un desfile en el que las carrozas estarán acompañadas por la música de las charangas BB+ y Os Atrevidos, así como por la banda de gaitas Nova Fronteira.

Inauguración oficial

A las 14.00 horas tendrá lugar la inauguración oficial con la entrega de premios a las mejores carrozas participantes y el pregón, que este año correrá a cargo de la actriz y presentadora María Mera. Un acto presidido por el conselleiro y el regidor, que estarán acompañados por el presidente de la Asociación das Carrozas de San Cidre, Alejandro Pena, y Juan Neira, representante de la comisión de fiestas, entre otros.

Tras la entrega de premios, habrá degustación de vinos y aperitivos en las distintas carrozas. Además, como novedad, este año el recinto de la fiesta acogerá los food trucks de Bico de Xeado, Orixes Galegas y Eivissa, para degustar una selección de helados artesanales, delicias elaboradas con cerdo celta y otros manjares. A partir de las 15.00 horas, concierto de la banda de gaitas Nova Fronteira.

Por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas habrá juegos e hinchables gratuitos para los más pequeños, así como actuaciones de las charangas BB+ y Os Atrevidos. Y a partir de las seis de la tarde, gran fin de fiesta con la orquesta La Ocaband. La organización ha preparado varias zonas de aparcamiento gratuito junto al recinto de la fiesta.

Certamen de fotografía

Además, todas las personas que asistan a la fiesta podrán participar en el III Concurso de Fotografía de San Cidre Capturando a Tradición. Para participar solo es necesario tomar una foto de la fiesta y compartirla en Facebook o Instagram con el hashtag #concursocarrozas, mencionando el perfil de la Asociación de las Carrozas de San Cidre en Instagram (@carrozas.sancidre) o Facebook (Carrozas San Cidre), cuentas que es necesario seguir previamente. La publicación debe hacerse antes de las 23.59 horas del lunes 18 de mayo.

El jurado escogerá las diez mejores fotos, que serán publicadas en redes el 22 de mayo para someterlas a votación popular. El 31 de mayo se publicarán las 3 fotografías ganadoras, que recibirán, como primer premio, una estancia y desayuno para dos personas en Cabanas Enoturismo María Manuel; el segundo premio de estancia y desayuno para dos personas en Casa da Capilla y descenso por el río Ulla para dos personas con UllaXtreme; y un tercer premio consistente en un lote de vino Martín Códax y productos de Orixes Galegas.