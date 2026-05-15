Xunta y Concello de Oroso se reparten la renovación del Camino a su paso por el Paseo do Carboeiro
Se van a mejorar el firme, las pistas deportivas, mobiliario urbano y el alumbrado en este entorno de Sigüeiro
La conselleira de Vivenda destacó que se blindará la seguridad vial tanto para peregrinos como vecinos
La Xunta y el Concello de Oroso firmaron un onvenio de colaboración para acondicionar el entorno del Camino Inglés en el Paseo do Carboeiro, en Sigüeiro, con una inversión total superior a un millón de euros. El acuerdo fue suscrito por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; y el alcalde de Oroso, Alexander Doval.
Dos departamentos
Así, la Xunta financiará el 80% del proyecto y el Concello el 20% restante. En concreto, la Consellería de Vivenda asumirá el 40% de la ejecución de las obras, además de su contratación y desarrollo, mientras que la Axencia de Turismo de Galicia aportará otro 40%. El Concello incorporará posteriormente las actuaciones al patrimonio público municipal. El objetivo es mejorar esta zona de paso del Camino Inglés mediante actuaciones como la renovación del firme de los senderos, la mejora de las pistas deportivas y del parque infantil, así como la actualización de la iluminación y del mobiliario urbano.
Allegue destacó que las obras permitirán mejorar el paisaje y la seguridad vial tanto para peregrinos como para vecinos, creando “un lugar máis accesible, seguro e amable para camiñar, practicar deporte, descansar ou compartir tempo de lecer en familia ou entre amigos”. También señaló que estas actuaciones forman parte del Plan Hurbe, con el que la Consellería coopera con los concellos para mejorar espacios urbanos y equipamientos públicos, contribuyendo además a impulsar el turismo, el comercio y la hostelería.
Desde Turismo
Por su parte, Xosé Merelles puso en valor el trabajo de Turismo de Galicia en la mejora de las infraestructuras vinculadas al Camino de Santiago, "un traballo que se está a incrementar nos últimos meses, co horizonte do Ano Santo 2027". Recordó además el Plan de seguridade de mellora do Camiño, con actuaciones en más de 150 kilómetros de 80 concellos y una inversión de 40 millones. Merelles destacó asimismo los buenos datos de la Vía Jubilar, con 530.987 Compostelas entregadas en 2025 y 107.879 en lo que va de 2026. De estas últimas, 6.275 corresponden al Camino Inglés, la cuarta Ruta más transitada y que crece un 2% respecto al mismo periodo del año pasado.
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