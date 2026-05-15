Un auditorio de 1,8 millóns para potenciar a vida cultural en Coristanco

O plan xa conta con todos os informes sectoriais e técnicos

O auditorio situarase ao carón do Museo da Pataca.

O auditorio situarase ao carón do Museo da Pataca. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Coristanco

O Concello de Coristanco aprobou o Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) destinado á cualificación dos terreos para a execución dun equipamento de uso cultural, co fin de construír un auditorio municipal.

Esta actuación responde á necesidade de dotar o municipio dun espazo axeitado para o desenvolvemento da actividade cultural, xa que na actualidade non conta cun auditorio nin con instalacións adaptadas ás necesidades da veciñanza.

Co obxectivo de dar solución a esta carencia, no 2022 o Concello contratou a redacción do PEID para posibilitar o auditorio municipal. Posteriormente, no 2023 acadouse o informe ambiental favorable, e en 2024 procedeuse á aprobación inicial do plan. Na actualidade, o plan conta con todos os informes sectoriais e técnicos precisos para a súa posta en marcha.

Máis de 4.400 metros cadrados

O ámbito do PEID abrangue unha superficie total de 6.998 metros cadrados, dos cales 2.587 estarán destinados a viario e os restantes 4.411 corresponderán ao equipamento cultural.

O Concello dispón tamén do proxecto definitivo para a execución da infraestrutura, que suporá un investimento total de 1.819.996 euros. Neste sentido, o goberno municipal está a manter reunións con distintas institucións co obxectivo de acadar o financiamento necesario para poder levar a cabo as obras.

O proxecto contempla a creación dunha sala de espectáculos, unha sala principal para usos múltiples e tres aulas adicionais destinadas ao desenvolvemento da actividade cultural.

Ao carón do Museo da Pataca

O futuro equipamento estará localizado ao carón do núcleo urbano, nunha parcela lindeira co parque municipal de Santa Marta e co Museo da Pataca, configurándose "coma un espazo de referencia para a vida cultural no noso concello", asegura o alcalde, Juan Carlos García, que puxo en valor a importancia de contar "cunhas instalacións á altura para o desenvolvemento cultural no noso municipio".

