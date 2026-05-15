INFRAESTRUTURAS
Un auditorio de 1,8 millóns para potenciar a vida cultural en Coristanco
O plan xa conta con todos os informes sectoriais e técnicos
O Concello de Coristanco aprobou o Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) destinado á cualificación dos terreos para a execución dun equipamento de uso cultural, co fin de construír un auditorio municipal.
Esta actuación responde á necesidade de dotar o municipio dun espazo axeitado para o desenvolvemento da actividade cultural, xa que na actualidade non conta cun auditorio nin con instalacións adaptadas ás necesidades da veciñanza.
Co obxectivo de dar solución a esta carencia, no 2022 o Concello contratou a redacción do PEID para posibilitar o auditorio municipal. Posteriormente, no 2023 acadouse o informe ambiental favorable, e en 2024 procedeuse á aprobación inicial do plan. Na actualidade, o plan conta con todos os informes sectoriais e técnicos precisos para a súa posta en marcha.
Máis de 4.400 metros cadrados
O ámbito do PEID abrangue unha superficie total de 6.998 metros cadrados, dos cales 2.587 estarán destinados a viario e os restantes 4.411 corresponderán ao equipamento cultural.
O Concello dispón tamén do proxecto definitivo para a execución da infraestrutura, que suporá un investimento total de 1.819.996 euros. Neste sentido, o goberno municipal está a manter reunións con distintas institucións co obxectivo de acadar o financiamento necesario para poder levar a cabo as obras.
O proxecto contempla a creación dunha sala de espectáculos, unha sala principal para usos múltiples e tres aulas adicionais destinadas ao desenvolvemento da actividade cultural.
Ao carón do Museo da Pataca
O futuro equipamento estará localizado ao carón do núcleo urbano, nunha parcela lindeira co parque municipal de Santa Marta e co Museo da Pataca, configurándose "coma un espazo de referencia para a vida cultural no noso concello", asegura o alcalde, Juan Carlos García, que puxo en valor a importancia de contar "cunhas instalacións á altura para o desenvolvemento cultural no noso municipio".
- Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
- Fallece el empresario Isaac Rosón Ferreiro, hermano de la socialista Mercedes Rosón y padre del director xeral de Pesca de la Xunta
- Los vecinos de Conxo alertan de que la senda entre Santiago y O Milladoiro incumple normas de Patrimonio
- Los vecinos de los okupas de Bertamiráns temen un efecto llamada: 'Estamos desesperados. No los queremos aquí
- Investigan la aparición de un cadáver en una acera de Boiro
- La Ascensión vuelve a cabalgar entre equinos, pulpo y tradición popular en Amio
- La ganadería de Trazo entre las diez de España con vacas más productivas: 'Cuidamos su descanso, el ordeño e intentamos tener la granja impoluta
- Problemas para el tráfico en Santiago: el túnel del Hórreo estará cerrado la próxima semana por la noche