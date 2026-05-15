El paraíso de los pájaros rescatados a menos de 2 horas de Santiago: así es el parque de aves más grande de España

La primavera es un momento magnífico para observar aves. Especialmente si uno vive en Galicia, que está repleta de rutas en las que se pueden encontrar pájaros de distintas especies.

También en Santiago es posible disfrutar de la riqueza ornitológica del territorio gallego, aunque hay un punto concreto de la comunidad donde esta alcanza su máximo esplendor. Se trata de Avifauna, el mayor parque de aves de toda España, un rincón casi desconocido que se ubica a poco más de una hora en coche de la capital de la autonomía y en el que se puede pasear entre 300 aves de todo el mundo.

Prácticamente todas ellas son animales irrecuperables procedentes de los centros de recuperación del país. Es decir, ejemplares silvestres que han sufrido daños que les impiden sobrevivir por sí mismos en la naturaleza, y que encuentran en este punto de Outeiro de Rei un lugar para continuar su vida.

Allí, los curiosos pueden observarlos y aprender de ellos, ya que el parque realiza visitas guiadas para los ornitólogos más aficionados y un trabajo de fondo de educación ambiental. Su variedad de fauna y su entorno han enamorado a muchos de los visitantes, entre ellos a influencers como la gallega @culiito_inquieto, que definió su experiencia en este espacio natural como una "vista esencial" si te gustan los pájaros.

Avifauna, el refugio para ver aves cerca de Santiago

En total, este parque natural de aves cerca de Santiago cuenta con unas 150 especies de distintas partes del mundo. Así, es posible ver, por ejemplo, flamencos, búhos, águilas o loros, pero también buitres, pavos reales e incluso "el casuario, el ave más peligrosa" del planeta.

Para la creadora de contenido, que compartió en redes su visita con sus seguidores, se trató de una oportunidad única para "conocer aves increíbles muy de cerca". "Es una locura la de aves que aquí podrás ver. Y lo mejor es que podrás entrar en muchas de sus casas", explicó la joven con entusiasmo.

Como el recinto cuenta con alrededor de 30.000 metros cuadrados, no conviene ir con prisas si se quiere aprender de todos los animales del centro. Este se encuentra dividido en partes, con hábitats adaptados y orientados a la "conservación y reproducción de especies en peligro de extinción".

Para mantenerlo en buenas condiciones, el parque ornitológico cobra una pequeña entrada, de 7 euros para los niños entre 4 y 14 años y de 10 para los adultos. Es recomendable fijarse bien en el horario de visitas para no llevarse sorpresas, ya que cambia según la temporada: en invierno, está abierto de 10.00 a 14.00 horas, una franja que se amplía de 16.00 a 19.00 horas los fines de semana, mientras que en verano funciona todos los días menos los lunes entre las 10.00 y las 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Un proyecto de 50 años

Además de ser un buen lugar para ver aves en Galicia y contribuir a su cuidado, este parque natural es la prueba de la pasión ornitológica de dos hermanos: Antonio y Francisco Ibáñez. Dos aficionados a los pájaros que, en 1978, decidieron empezar este centro de interpretación de aves aprovechando una antigua cantera.

Si bien Francisco no pudo ver completado el proyecto -falleció antes de su acondicionamiento total-, Antonio, con la ayuda de otros amantes de la fauna silvestre, retomó el trabajo hasta terminar los casi 80 alojamientos con los que cuenta el recinto. Con el tiempo, sus actividades medioambientales y su labor de recogida y cuidado de aves irrecuperables le valió al centro la Medalla de Plata de Galicia, una distinción que recibió en el año 2005.