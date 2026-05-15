Batalla política pola limpeza en Muxía: o PSOE ve contratos opacos e o goberno unha xestión responsable
Os socialistas din que presentarán denuncia ante a Fiscalía
O goberno fala de "pataleta" e aseguran estar "tranquilos"
O PSOE de Muxía denunciará ao goberno local na Fiscalía polo que consideran "unha sucesión de irregularidades nos contratos cunha empresa amiga para as limpezas viarias".
Os socialistas din ter "información contrastada" de que o executivo "encargou a dedo e sen contrato administrativo a unha empresa de seguros e reformas a limpieza no municipio, aínda contando con informes en contra de Intervención e Secretaría". Aseguran que tamén se atoparon ´"facturas que reflicten as irregularidades manifestas no proceso".
Caos organizativo
Iago Toba, portavoz do PSOE muxián, afirma que "o caos organizativo das limpezas, a suposta existencia na empresa de persoal sen contrato, xubilados ou migrantes en situación de irregularidade, o descontrol horario e de datas das tarefas e as facturas pagadas sen trazabilidade fixeron saltar as alarmas de posibles irregularidades de carácter grave que acabarán na Fiscalía".
Asegura contar con "documentación administrativa e gráfica que corrobora todo o denunciable". A este respecto sinala que "descubrimos facturas dunha mesma empresa correspondentes a limpezas, a supostos arranxos de instalacións ou mesmo desatascos dos que non existe expediente, nin orzamento, nin se especifica quen as encargou, e as cantidades superan o legalmente permitido".
Caciquismo clientelar
Toba subliña que "a situación de descontrol das limpezas non é máis que a punta do iceberg dun caciquismo clientelar instalado neste concello desde a entrada do novo goberno de PP e IxM, apoiado polo BNG, que é consentidor de todo o que está a suceder".
Os socialistas consideran que "a situación non pode quedar nos caixóns da Alcaldía para sobrevivir politicamente ante o que se considera unha loita de poder entre os distintos grupos que forman o goberno de coalición, e que pagan os veciños cos seus impostos e coa falta de limpezas e servizos".
De non producirse "as oportunas explicacións públicas por parte do alcalde, o grupo municipal socialista forzará un pleno para tratar de aclarar o que actualmente está sucedendo no concello", conclúen.
Reacción do goberno
Desde o goberno local din que "esta actitude do PSOE nace dunha pataleta froito da desesperación ao ver que estamos a facer as cousas ben, de xeito especial no que respecta á limpeza".
Aseguran que hai unha providencia da Alcaldía "na que se deixa claro que é intención deste goberno licitar o servizo en canto os orzamentos municipais estean aprobados, algo que vai suceder a semana próxima".
Nesas contas, engaden, "aumentarase en 150.000 euros a partida destinada á limpieza, precisamente coa intención de proceder á licitación do servizo".
Subliñan ademais que a situación na que se atopa o servizo "nace hai un mes pola urxencia de proceder á limpeza, que é un servizo básico que todos os concellos debemos dar, e que o PSOE esixe de forma continuada a pesar de que eles non a souberon xestionar cando gobernaban".
Seriedade nos procedementos
Sinalan que o atraso de dous meses na tramitación do orzamento "fixo necesario comezar a limpeza, mais é algo puntual, pois este goberno é especialmente serio nos procedementos e na xestión económica".
A situación de descontrol que existía no concello, engaden, "non se resolve en meses. Poucas leccións pode dar o PSOE de Muxía, que tiña todos os servizos en situación irregular e a dedo durante os seis anos que gobernaron". Desde que "o goberno IxM - PP chegou ao concello regularizamos boa parte deles".
Poñen como exemplo o Servizo de Axuda no Fogar, de máis de 500.000 euros, "que estaba sen contrato e adxudicado a dedo". Unha situación, engaden, na que tamén se atopaban "as redes sociais, as clases de teatro, as actividades deportivas, a Festa do Congro, a Festa dos Maiores, a iluminación do Nadal e os campamentos de conciliación".
Procesos de licitación
Actualmente, afirman, están en marcha os procesos de licitación do mantemento do alumeado público, o servizo de recollida do lixo, a limpeza e o servizo de xestión de cans. "Todos eles estaban en situación irregular cando chegamos ao goberno. Durante seis anos o señor Toba non regularizou ningún deles".
Por todo iso, desde a coalición de goberno de Muxía din estar "completamente tranquilos ao respecto do que estamos a facer, xa que en ningún caso se está cometendo ningunha irregularidade. O que estamos facendo é corrixir a situación que nos atopamos", conclúen.
