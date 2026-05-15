Padrón, Rois y Dodro lanzan la campaña Merca no teu Comercio con mil euros en premios
La iniciativa, ya en marcha, durará hasta el 30 de mayo de 2026, realizándose el sorteo el 1 de junio, y la entrega el 10 en la Praza de Macías
Un total de cuarenta campañas similares se desarrollarán en 114 localidades gallegas con el objetivo de dinamizar la economía de proximidad
El Ayuntamiento de Padrón, junto con los de Rois y Dodro, acaban de dar luz verde este viernes a una nueva edición de la campaña Merca no teu Comercio, impulsada por la Federación de Comercio de A Coruña, la Federación Gallega de Comercio y la Xunta de Galicia para fomentar las compras en el comercio de proximidad y dinamizar la economía local, con sorteo de mil euros para adquirir productos en establecimientos locales.
La iniciativa estará en marcha hasta el 30 de mayo de 2026 y se desarrollará también en otros municipios gallegos dentro de un programa que incluye 40 campañas en 114 localidades de toda Galicia. En la provincia de A Coruña se llevarán a cabo 10 acciones promocionales en 28 municipios, con un total de 10.000 euros en premios.
Comercios adheridos
Podrán participar todas las personas que compren en los comercios adheridos de Padrón, Rois y Dodro entre el 15 y el 30 de mayo. Para entrar en el sorteo deberán registrar sus tiques en la web mercanoteucomercio.com desde cualquier dispositivo electrónico. Además, los comerciantes podrán registrar también las compras de sus clientes, duplicando así las opciones de premio. Entre los participantes se sortearán mil euros repartidos en 20 tarjetas prepago de 50 euros, que deberán utilizarse en los comercios locales participantes. El sorteo se celebrará el 1 de junio y la entrega de premios tendrá lugar el 10 de junio en la Praza de Macías de Padrón.
Desde el Ayuntamiento de Padrón se anima a la ciudadanía a apoyar el comercio local, clave para mantener vivo el tejido económico y social de los municipios.
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