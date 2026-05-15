La programación cultural de Ames supera los 2.200 espectadores con apenas butacas vacías

La programación de Ames Cultural llegó a su fin con la representación de la obra de teatro de Chévere 'ICTUS (anatomía de 'A derradeira leición' de Castelao)', un espectáculo que reivindica la memoria histórica y la creación del relato en torno a esta. Y en dicho programa participaron un total de 2.221 espectadores, con aforo completo en la mayoría de los espectáculos.

El presupuesto, enmarcado dentro del convenio de colaboración entre la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) y el Ayuntamiento de Ames para la programación de artes escénicas de 2026, ascendió a 56.119,15 euros. AgadicC aportó la cantidad de 30.243,81 euros, mientras que el Ayuntamiento de Ames destinó 25.875,34 euros. La recaudación por venta de entradas ascendió a 7.114 euros.

Primer semestre

De este modo se cerró la programación de artes escénicas del Ayuntamiento de Ames para el primer semestre del año 2026, que contó con doce espectáculos de teatro, danza y circo. Y todos ellos fueron representados por compañías gallegas. Dicha programación incluyó espectáculos de comedia, drama, musicales, teatro contemporáneo y clásico, así como danza contemporánea y nuevo circo.

Por Ames pasaron las compañías Teatro de Ningures con 'As Gardiás'; Verdeveras Expresións Artísticas con 'As formas do amor'; ButacaZero con 'Iribarne'; Ibuprofeno Teatro con 'Bio Construción'; Galeatro producións escénicas con 'Berenguela na Gaiola'; Serea Teatro con 'Sen Lingua'; Os Náufragos con 'Riazor Ostia'; Ártika Cía con 'O libro da selva: o musical'; Colectivo Glovo con 'Alé'n; Talía Teatro con 'Artur Ui, o ovo da serpe'; Pistacatro produtora de soños con 'Variedades Pistacatro'; y Grupo Chévere con 'Ictus (anatomía de 'A derradeira leición' de Castelao)'.

Estabilidad

El alcalde y concejal de Cultura, Blas García, destaca que “o Concello de Ames dispón dunha programación cultural estable e de moita calidade. Unha boa mostra disto é a programación de artes escénica que dispón dun público fiel, que ano tras ano acode aos distintos espectáculos programados. Agora, neste mes de maio temos o ciclo de monólogos de Ames, que é outra actividade que conta cun gran número de espectadores”.