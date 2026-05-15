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Begoña Caamaño protagonista de la III Carballeira das Letras de Bugallido este fin de semana en Ames

El evento cultural en Ames incluirá una feria de labranza, artesanía, degustaciones gastronómicas y conciertos desde este viernes al domingo

Actuarán Los Jinetes del Trópico, el Colectivo do Flow, Tiruleque, la polifónica local y la orquesta de folk gallego Son de Seu

Algunos de los asistentes a la Festa da Letras de Bugallido, en Ames, en una anterior edición

Algunos de los asistentes a la Festa da Letras de Bugallido, en Ames, en una anterior edición / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La parroquia de Bugallido, en Ames, celebra su III Carballeira das Letras, una iniciativa que homenajea la lengua y la cultura gallegas. Y la programación comenzará este viernes 15 a las 19.00 horas con el acto inaugural acompañado de una charla-recital en torno a la figura de Begoña Caamaño, en la que participarán Ana Romaní, Andrea Nunes y Guadi Galego. Esta iniciativa sumará, además, una feria de labranza y artesanía instalada en el paseo del campo de la fiesta.

Comida campestre

El sábado, 16 de mayo, la carballeira local se convertirá en un espacio de encuentro cultural y festivo. A mediodía tendrá lugar el espectáculo familiar 'As mil e unha. Letras Galegas Begoña Caamaño', a cargo de Vero Rilo y Luis Iglesias. A continuación habrá sesión vermú con Los Jinetes del Trópico y una comida campestre con espacio gastronómico que incluirá churrasco, filloas y pizzas artesanas. Durante la tarde se sucederán diferentes propuestas culturales y musicales, entre ellas la foliada de las escuelas de baile y música tradicional de Bugallido, música e improvisación teatral con el Colectivo do Flow y, como cierre de la jornada, el concierto de Tiruleque, a las 20.00 horas.

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Hasta el domingo

La celebración tendrá continuidad el domingo, 17 de mayo, con la tradicional fiesta de San Isidro. La jornada arrancará a las 12.30 horas con la misa solemne en honor al patrón, acompañada por la Coral Polifónica de Bugallido. Posteriormente, se celebrará la sesión vermú y la exhibición de las escuelas de música y baile tradicional. El programa incluye también una comida popular con la tradicional degustación de callos y empanada, además de un espacio gastronómico con pulpeira y la actuación de la charanga Santa Compaña. A lo largo de la tarde se desarrollarán actividades destinadas al público infantil y juvenil. Cerrará el evento el concierto de la Orquestra Folk de Galicia Son de Seu, a las 19.00 horas. El Concello de Ames y la Diputación de A Coruña colaboran en la programación.

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