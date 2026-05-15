Begoña Caamaño protagonista de la III Carballeira das Letras de Bugallido este fin de semana en Ames

La parroquia de Bugallido, en Ames, celebra su III Carballeira das Letras, una iniciativa que homenajea la lengua y la cultura gallegas. Y la programación comenzará este viernes 15 a las 19.00 horas con el acto inaugural acompañado de una charla-recital en torno a la figura de Begoña Caamaño, en la que participarán Ana Romaní, Andrea Nunes y Guadi Galego. Esta iniciativa sumará, además, una feria de labranza y artesanía instalada en el paseo del campo de la fiesta.

Comida campestre

El sábado, 16 de mayo, la carballeira local se convertirá en un espacio de encuentro cultural y festivo. A mediodía tendrá lugar el espectáculo familiar 'As mil e unha. Letras Galegas Begoña Caamaño', a cargo de Vero Rilo y Luis Iglesias. A continuación habrá sesión vermú con Los Jinetes del Trópico y una comida campestre con espacio gastronómico que incluirá churrasco, filloas y pizzas artesanas. Durante la tarde se sucederán diferentes propuestas culturales y musicales, entre ellas la foliada de las escuelas de baile y música tradicional de Bugallido, música e improvisación teatral con el Colectivo do Flow y, como cierre de la jornada, el concierto de Tiruleque, a las 20.00 horas.

Hasta el domingo

La celebración tendrá continuidad el domingo, 17 de mayo, con la tradicional fiesta de San Isidro. La jornada arrancará a las 12.30 horas con la misa solemne en honor al patrón, acompañada por la Coral Polifónica de Bugallido. Posteriormente, se celebrará la sesión vermú y la exhibición de las escuelas de música y baile tradicional. El programa incluye también una comida popular con la tradicional degustación de callos y empanada, además de un espacio gastronómico con pulpeira y la actuación de la charanga Santa Compaña. A lo largo de la tarde se desarrollarán actividades destinadas al público infantil y juvenil. Cerrará el evento el concierto de la Orquestra Folk de Galicia Son de Seu, a las 19.00 horas. El Concello de Ames y la Diputación de A Coruña colaboran en la programación.