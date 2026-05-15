PATRIMONIO
O BNG pide á Xunta e á Igrexa que arranxen o templo de San Marcos de Corcubión
Óscar Insua asegura que ten filtracións nas cubertas e humidades nos muros
O deputado do BNG, Óscar Insua, instou á Xunta e á Igrexa a poñerse de acordo e desbloquear as xestións para acometer as obras de reforma necesarias no templo de San Marcos de Corcubión, que presenta problemas de filtracións nas cubertas e de humidades nos seus muros, que están afectando á maquinaria do reloxo da fachada e ao patrimonio escultórico.
Insua interpelou no Parlamento ao director xeral de Patrimonio Cultural, que "responsabilizou á Diocese de Santiago de Compostela de non ter incluído o templo corcubionés entre os elementos patrimoniais relixiosos que necesitan actuacións prioritarias, no marco da comisión mixta Xunta-Igrexa", afirma o deputado.
Incluír na lista de prioridades
Neste senso, avanzou que o BNG vai a solicitar á Diocese que inclúa na súa lista de prioridades a igrexa da parroquia de Corcubión.
Lembrou que xa en xullo de 2024 presentou diversas iniciativas no Parlamento para que se actuase na igrexa de San Marcos, e en decembro dese ano mantivo unha reunión coa daquela directora xeral, María del Carmen Martínez, para informarlle da situación, e na que "a responsable de Patrimonio sinalou que persoal técnico acudiría a Corcubión en xaneiro de 2025 para estudar as deficiencias que presenta o templo".
Ante o incumprimento desa data, sinala Óscar Insua, volveu levar o tema ao Parlamento en marzo, e arrincou "o compromiso de Martínez de enviar técnicos do seu departamento para que visitasen a igrexa corcubionesa. Estes desprazáronse en abril, e quedaron en enviar un informe ao Concello de Corcubión", afirma.
Urxen solucións
Non obstante, engade, "a día de hoxe non temos coñecemento de devandito informe, nin o recibiu o Concello nin os responsables da parroquia", subliñou, polo que "o BNG vai pedir este informe á Xunta, porque urxe actuar e atopar unha solución para facer as obras de rehabilitación necesarias, antes de que teñamos que lamentar máis danos ou de que se deterioren os elementos arquitectónicos do templo, que conta cun alto valor patrimonial".
