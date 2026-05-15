INDUSTRIA
O PSOE esixe á Xunta diálogo cos afectados pola planta de biogás da Laracha
O eurodeputado Nicolás González di que estas instalacións deben contar co apoio cidadá
O europarlamentario socialista Nicolás González Casares esíxelle á Xunta "un proceso claro de participación pública e diálogo" cos veciños e veciñas afectados polo proxecto de planta de biogás de Soandres, na Laracha.
O responsable socialista, xunto coa portavoz socialista Inés Ramos, mantivo un encontro coa Plataforma Stop Biogás A Laracha de afectados por un proxecto que "está a provocar gran preocupación".
González Casares apuntou que os proxectos de renovables deben contar cun proceso claro de participación pública e de diálogo para conseguir a aceptación social, "que non é o caso da Laracha, onde o Goberno galego planifica facer a instalación moi preto das vivendas e da cabeceira do río Anllóns".
Institucións europeas
Emprazou aos veciños e veciñas a "concentrarse no proceso de alegacións contra o proxecto", e abriu a porta a "levalo a continuación ás institucións europeas se é preciso".
González Casares salientou a necesidade de "avanzar na descarbonización da nosa economía e no aproveitamento de todos os recursos renovables", como é o caso do biogás, pero puntualizou a necesidade de que estas iniciativas conten co apoio cidadá.