Triángulo de Amor Bizarro levanta desde Boiro su nueva catedral

Mi Catedral, el nuevo disco de Triángulo de Amor Bizarro, que sale a la venta este viernes 15 de mayo, nace después de una sacudida interna: la salida de Zippo, teclista desde el tercer álbum, obligó al grupo nacido en 2004 a seguir como trío y a reconstruir todo su repertorio.

“A esencia da banda segue sendo a mesma, pero hai bastantes cambios, sobre todo no son”, explica a este diario Rafa Mallo, batería del grupo. Aquella adaptación forzada acabó siendo un auténtico motor creativo que generó una energía nueva sin renunciar al ruido, la intensidad y la identidad de siempre.

Desde Boiro, Triángulo de Amor Bizarro vuelve a mirar al mundo. Mi Catedral habla de tecnología, control, tecnofeudalismo, preocupaciones del día a día y vida real frente a vida digital. Pero también de una idea casi artesanal de la música: levantar algo entre varios. “Para nós, a banda non é unha persoa, somos todos”, resume Mallo.

Rodrigo Caamaño, Isa Cea y Rafa Mallo forman Triángulo de Amor Bizarro. / Cedida

Ser de Barbanza marca

Aunque Mallo nació en A Coruña y vive en Lugo, pasa buena parte de la semana en Boiro, donde el grupo que forma con Rodrigo Caamaño (guitarra y voz) e Isa Cea (voz y bajo) ensaya, compone y graba. “Hai unha idiosincrasia propia”, dice.

“Dende fóra vennos moi de Galicia, pero dentro de Galicia tamén hai algo moi do Barbanza: un espírito inconformista, non compracente”, añade. Esa condición barbanzana, de mar y de margen, atraviesa a una banda que nunca se ha parecido a las demás.

Tampoco se sienten cómodos en la etiqueta indie tal y como se usa hoy. Para Mallo, el término perdió parte de su sentido original: “Antes ser indie era que cada un facía unha cousa diferente; agora é unha etiqueta que amalgama xente que soa moi parecido”. Ellos, sostiene, están más cerca de aquella idea primigenia: hacer las cosas desde uno mismo, sin molde previo.

El trío ensaya, compone y graba en Boiro. / Cedida

Festivales y, luego, gira de salas

El año viene cargado para el trío. Tras los festivales —con esperadas citas como la del Primavera Sound Porto, que les hace mucha ilusión, o la del Atlantic Fest, donde hace años que no tocan— llegará la gira de salas, que arrancará en octubre y se prolongará hasta 2027. Y empezará, como no podía ser de otra manera, en casa, con parada en A Pousada da Galiza Imaxinaria, en Boiro, el 10 de octubre.

Sobre la nueva ola de música hecha en Galicia, Mallo explica que la ven con simpatía, aunque no siempre conecte con sus códigos. “Está guai que haxa moita xente creando dende aquí”, afirma. “O importante é que poidan facer as cousas dende Galicia, dende onde queren vivir”. Ese podría ser también un lema para Triángulo de Amor Bizarro: hacer ruido desde Boiro, levantar una catedral propia y no pedir permiso para sonar distinto.