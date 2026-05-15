La llegada de inmigrantes es insuficiente para frenar la caída del censo 2025 en Vimianzo, Fisterra, A Estrada, Muros y Teo

El censo poblacional en las principales capitales de comarca del entorno compostelano experimentó una leve subida en la mayoría de esos municipios, destacando el incremento de Ames, que pasó de 32.799 vecinos en 2024 a 33.276 a principios de 2025, y Carballo, donde se incrementó de 31.573 habitantes a 32.095. En ambos casos, la llegada de inmigrantes ha contribuido a salvar el saldo vegetativo que es negativo en casi toda Galicia (diferencia nacimientos-defunciones). Y en el otro extremo, están los concellos donde el padrón ha caído, caso de Vimianzo, Fisterra, A Estrada, Muros y Teo.

Calidad en servicios

Comenzando por Ames, donde ya rondan la barrera de los 34.000 habitantes a estas alturas del año, su regidor Blas García se congratulaba de que constituyen un "referente demográfico en Galicia, un Concello que ano tras ano segue medrando", por lo que se compromete a seguir trabajando "a diario por seguir sendo un municipio de servizos e por podelos prestar cun alto grao de calidade. É o factor determinante que nos fai medrar e duplicar a nosa poboación dende o ano 2000". En este caso, la llegada de sudamericanos, con una evidente presencia de venezolanos y colombianos, sigue siendo un pilar del alza, pero también el asentamiento de personas nacidas en Santiago, donde tienen más dificultades para alquilar o comprar vivienda.

En Carballo superaban en 2025 la barrera psicológica de los 32.000 lugareños por primera vez en su historia, aportando desde el Concello que preside Daniel Pérez que "no ano 2023 empadroáronse en Carballo 660 persoas foráneas, e no 2024 foron máis do dobre, con 1.651, unha cifra provisional que experimentará variacións dada a gran mobilidade da poboación estranxeira". Venezuela, Colombia y Senegal son "os principais países de procedencia destes novos carballeses", subrayan.

Incrementos más leves

La subida también marca la tónica en otras capitales, aunque de forma menos evidente, como Ribeira, donde en 2024 se contabilizaban 27.030 habitantes, mientras que a 1 de enero de 2025 se elevaba la cifra a 27.110 personas. En Santa Comba, municipio que también tiene fuerte presencia de inmigrantes latinoamericanos, pasaron de ser 9.296 xalleiros a 9.437 el pasado año, mientras que en Negreira la variación de 2024 a 2025 fue de 21 empadronados (de 6.942 a 6.963 personas); en Arzúa, la diferencia ascendió a 39 individuos, de 5.892 a 5.931 en un año; en Melide se constató un aumento destacado, y de 7.750 habitantes pasaron a 7.840; el dato en Ordes también es similar, y si hace dos años constaban 12.762 residentes, en 2025 eran 12.970; Padrón subió de 8.292 empadronados a 8.324; Noia, de 14.069 a 14.108; Lalín prácticamente congeló sus cifras de lugareños, ya que el aumento fue de apenas cinco individuos (de 20.250 habitantes subió a 20.255). Y ya en Caldas, la variación al alza fue también suave: de tener 9.617 administrados, pasó a 9.631, siempre según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística.

Caídas

Por contra, los ayuntamientos donde descendían los vecinos que constan inscritos tienen a Teo como referente del mayor desplome, si bien hay que reseñar también que sigue siendo uno de los concellos más poblados de la comarca. Allí contabilizaron el año pasado 19.038 personas frente a las 19.133 de 2024; le sigue Vimianzo, donde la cifra el año pasado era de 6.754 vecinos frente a los 6.799 de hace dos temporadas; en Fisterra sumaban 4.690, en contraposición a los 4.728 del anterior censo; en A Estrada bajaron desde los 20.133 de 2024 a 20.101; y, por último, en Muros apenas hubo variación: 8.176 censados en 2024 y 8.171 en 2025.

Los veinte municipios máis poblados de Galicia siguen siendo Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Narón, Oleiros, Vilagarcía, Arteixo, Ames y Carballo, destacando nuevamente el interés de la población por buscar las grandes urbes y los municipios de su periferia para asentarse de forma oficial.