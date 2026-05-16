Ames supera los 23 millones invertidos en infraestructuras educativas desde 2009

El secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila, destacó en el Parlamento de Galicia que Ames es uno de los municipios gallegos con mayor inversión en infraestructuras educativas, con más de 23,4 millones de euros desde 2009, incluyendo la construcción del nuevo colegio de Milladoiro, actualmente en marcha. Y animó al Concello a hacerse cargo de las labores de mantenimiento de su competencia.

Dos nuevos centros

De esta forma, Vila subrayaba que en los últimos años se han construido dos nuevos centros educativos para responder al aumento del alumnado: el de Milladoiro, con un presupuesto superior a 11,6 millones de euros, y el Instituto do Milladoiro, inaugurado en 2012 tras una inversión de más de 6 millones. Ya entre las actuaciones recientes destacan la ampliación del colegio Agro do Muíño en 2024, con una inversión de 3,4 millones, y la renovación de la cubierta del colegio de Barouta por más de 236.000 euros. Además, este verano se reformará el ascensor de este último centro por 21.000 euros.

Con respecto al CEP de Ventín, Vila indicó que la Xunta ha invertido más de 1,6 millones de euros en mejoras, como la instalación de una cubierta en el patio, reparación de tejados, acondicionamiento de aulas y una ampliación del centro. También indicó que los problemas de humedades afectan a un inmueble construido y mantenido por el Ayuntamiento, al igual que la carpintería interior que, igualmente debe, de asumir las actuaciones necesarias en la escuela unitaria de Igrexa.

Competencia municipal

A su vez, y en lo que atañe al CEIP A Maía, la Xunta tuvo que encargarse de la limpieza de canalones para evitar filtraciones, aunque recordó que esta tarea corresponde al Ayuntamiento. Asimismo, se está evaluando la necesidad de intervenir en la cubierta del centro. Por último, la Consellería estudiará posibles nuevas actuaciones en la Escola Infantil de Milladoiro, donde hace cuatro años ya se realizó una reparación de impermeabilización de la cubierta.