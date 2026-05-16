DINAMIZACIÓN
Cheques, cestas e agasallos como premio á fidelidade ao comercio de Carballo
O CCA prepara unha nova edición da campaña 'Que rule, que rule!'
O Centro Comercial Aberto de CCA Carballo fixo entrega dos premios da campaña do Día da Nai e do sorteo celebrado durante a segunda edición de BioSaúde, dúas iniciativas coas que continúa impulsando o comercio local e premiando a fidelidade da clientela.
Ao abeiro da campaña do Día da Nai repartíronse oito cheques para consumir nos establecementos adheridos ao CCA Carballo. As persoas premiadas cos vales de 50 euros para hostalería foron Alba Rodríguez Lamas, Elsa Oreiro Cancela, Marisol Varela Busto e María Beatriz Núñez Suárez.
Pola súa banda, os vales de 50 euros para comercio recaeron en Lara Villar Núñez, Daniela Antelo Varela, Yeni Piñeiro Sánchez e Alberto Iglesias Iglesias. Todos os afortunados son residentes en Carballo agás unha persoa de Agualada (Coristanco).
Por outra banda, o sorteo de BioSaúde repartiu unha cesta elaborada con produtos doados polos expositores participantes e cinco cheques de 20 euros para consumir no comercio adherido ao CCA.
Neste caso, as persoas gañadoras foron Lucía Buyo García, que levou a cesta de produtos e un cheque de 20 euros (Betanzos), María Buyo García, que recibiu dous cheques de 20 euros (Betanzos); Francisco Felípez Canedo, agraciado cun cheque de 20 euros (Carballo) e Juan José Velasco Roda, premiado cun cheque de 20 euros (Carballo).
Desde o CCA Carballo agradecen, unha vez máis, "a participación de toda a veciñanza nesta campaña así como a confianza depositada no comercio local para realizar as súas compras".
Nova campaña
A quen non lle sorriu a sorte, terá unha nova oportunidade o vindeiro 6 de xuño coa campaña Que Rule, que rule!, que se celebrará na Praza do Concello a partir das 11.00 horas.
Durante toda a xornada, unha ruleta repartirá máis de 1.000 premios directos, entre agasallos e experiencias. Ademais sortearanse catro cheques de 100 euros cada un.
