XORNADAS
Da cría de larvas ao turismo Starlight no mar: o GALP presenta en Carballo ideas para innovar no litoral
Científicos e empresas amosaron iniciativas punteiras para inspirar novos proxectos na Costa da Morte
Baixo o lema Medrando polo mar, o Grupo de Acción Local Participativo - GALP Costa da Morte, presentou en Carballo unha serie de proxectos diferentes e innovadores "para abrir miras aos promotores da nosa zona e brindarlles iniciativas inspiradoras", afirmou Guillermo González, xerente do GALP.
Na xornada, á que se sumaron o alcalde de Carballo, Daniel Pérez, e a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, participaron, entre outros, o investigador do Instituto Español de Oceanografía Julio Valeiras, quen deu a coñecer diversos proxectos vinculados á pesca e ao marisqueo.
Entre eles, un proxecto de investigación e seguimento das raias e ouxas que, segundo explicou, están danando os bancos marisqueiros, xa que aproveitan as mareas altas para internarse en zonas pouco profundas e esquilmar o berberecho e a ameixa, entre outras especies.
Un problema que, segundo explica Guillermo González, "está afectando, entre outros, os bancos marisqueiros de Camariñas" polo que o referido investigador "amosou o seu interese en realizar un estudo na zona".
Pola súa banda, Álvaro Roura, investigador de Octolarvae, presentou os proxectos de investigación que están a levar a cabo para rexenerar ecosistemas mediante a captación de larvas de diferentes especies, como polbo, choco, centola ou nécora, para incubalas e, posteriormente, liberar os alevíns no mar. Unha das experiencias desenvolveuse na Reserva Mariña dos Miñarzos, en Lira (Carnota), onde liberaron alevíns de centola.
Semente de berberecho
Unha iniciativa que espertou o interese de colectivos marisqueiros da zona, como a Agrupación de Mariscadoras do Anllóns, "xa que o sector está tendo moitas dificultades para conseguir semente de berberecho coa que repoboar os seus bancos, e por aí podería abrirse unha nova oportunidade", sinalou o xerente do GALP.
Pola súa banda, Pilar Otero, CEO da Fábrica Rosa de los Vientos, deu a coñecer como esta empresa valoriza, a través de elaboracións artesanais, especies como o polbo e outros cefalópodos. No caso dos polbos, puxo como exemplo o aproveitamento de exemplares que non son comercializables por ter perdido algún brazo, e que esta empresa comercializa en toros.
O chef de Gastrolab Arousa, Miguel Mosteiro, centrouse na promoción, divulgación e posta en valor dos produtos asociados á acuicultura e á pesca, como o mexillón de Galicia.
Turismo mariño
A xornada pechouse cunha presentación online do proxecto da empresa A Toda Vela, de Cádiz, que oferta experiencias de turismo Starlight dende o mar, e que emprega tamén a realidade aumentada para poder embarcarse virtualmente nun galeón e coñecer como se navegaba antigamente, antes da chegada da tecnoloxía.
Proxectos e iniciativas que "queremos que sirvan de exemplo e de inspiración para que, en futuras convocatorias de axudas, poidan ser aproveitadas por empresas e emprendedores da Costa da Morte para desenvolver proxectos innovadores e sostibles", subliñou Guillermo González.
O xerente do GALP aproveitou o encontro para dar a coñecer as oportunidades reais de financiamento para impulsar novos proxectos nas vindeiras convocatorias de axudas.
Agardan que a vindeira convocatoria sexa máis frutífera que á de 2026, na que tan só foron propostos para aprobación catro proxectos impulsados pola Asociación Íntegro, Costa da Morte Asociación Turística (CMAT), e os concellos da Laracha e Malpica de Bergantiños.
Construír futuro
Pola súa banda, a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, subliñou que "os GALP son moito máis que unha ferramenta de planificación, xa que permiten construír futuro desde o territorio, escoitando as persoas e transformando ideas en proxectos con impacto real".
A este respecto, lembrou os resultados acadados en Galicia nas convocatorias dos anos 2023, 2024 e 2025, nas que actualmente están en execución 339 proxectos cun investimento global superior aos 45,9 millóns de euros. Desa contía, preto de 25 M€ corresponden a axudas públicas e máis de 21 M€ a investimento privado.
