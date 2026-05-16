Islas contra el cambio climático: ocho municipios de Área crearán refugios antisofocos

La Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático acaba de divulgar la segunda batería de ayudas orientadas a la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de fondos para que las entidades locales apliquen soluciones basadas en la naturaleza y orientadas a la prevención de riesgos asociados al cambio climático en espacios urbanos o periurbanos (programa Galicia Refugio Climático), así como a intervenciones de identificación y adecuación de refugios climáticos para la biodiversidad (programa PIMA Adapta Refugios Climáticos). Y en la comarca son ocho los municipios que recibirán un total de 328.611 euros (el 19,7% del presupuesto total) para crear o adaptar espacios antisofocos.

Fondos concedidos

En concreto, las subvenciones recaen en Fisterra (38.221 euros); Touro (26.893 euros); Oroso (60.000 €); Coristanco (57.642 €); Camariñas (60.000 €); A Laracha (59.986 €); Boiro (12.801 €); Muros (13.068 euros), y la mayoría de ellas incluyen intervenciones en espacios públicos para facilitar que los vecinos escapen de las altas temperaturas, aprovechando las sombras naturales y la presencia de cursos fluviales o zonas de agua donde refrescarse.

Así lo confirmaba el regidor de Oroso, Alex Doval, que ha presentado un proyecto por importe de 76.247 euros (la ayuda concedida asciende a 60.000 euros) para renaturalizar la praza de Alexandre Bóveda, y recuperar su vinculación con el río Tambre, mediante una red de caminos drenantes y, por supuesto, la plantación de especies arbóreas. Lo técnicos recuerdan que "na actualidade, a praza conta con múltiples pavimentos non permeables e unhas pequenas zonas verdes carentes de interese xa que a vexetación non está adecuadamente mantida; o conxunto da unha sensación de descoido e é pouco apetecible. Ademais, ten un peche, moi deteriorado, que separa o espazo do río, perdendo a conexión real e visual", apunta el autor del proyecto, Iago Pedreira.

Renovación y retirada

En concreto, esta iniciativa incluye la retirada del mobiliario existente "e da grava decorativa dos parterres", así como el "picado e retirada dos pavimentos existentes de baldosa cerámica e soleira de formigón; desmontaxe do peche metálico; picado do pequeno muro de contención de formigón existente; creación dun novo muro de contención con gabións de material formando unha escaleira cara o río; xeración dun camiño en materiais drenantes que permita percorrer o ámbito nos días de mais choiva" y la citada "plantación de especies arbóreas e arbustivas autóctonas".

También en el entorno de Santiago consta el proyecto de Touro, diseñado como en el anterior caso para la capital municipal, Fonte Díaz, y que incluye intervenciones "eliminando especies que non son útiles e plantando árbores como ameneiros, bidueiros, carballos ou cerdeiras", aportaba el regidor, Jesús Reboredo, sin olvidar "a colocación de cartelería". La iniciativa también permitirá la instalación de una pérgola en el parque Diéguez Reboredo, y la apertura de un camino de 160 metros, abarcando la iniciativa a la Fonte de Mourelos, entorno de la guardería y hasta las inmediaciones de Dona Dana.

Más de 1,6 millones

El total de ayudas para esta segunda edición del programa autonómico, que asciende a 1.660.000 euros, y la finalidad última es fomentar actividades que contribuyan al impulso de la infraestructura verde y la conectividad de los espacios verdes, para incrementar la biodiversidad, mejorar su conservación, la adaptación al cambio climático, la mejora de la calidad ambiental y la creación de espacios saludables. Además, también está dirigida a ofrecer recursos con los que llevar a cabo actuaciones de identificación y adecuación de esos refugios climáticos.