A Estrada inaugura a renovada Praza de Galicia e remata a peonalización do centro urbano
Coas obras recuperáronse a mítica farola deste cruce de camiños e a tradicional fonte, que volve a funcionar
Paralelamente celebrouse a Carreira Barreiros E-Motion FP A Estrada Urban Race para alumnos de automoción
O alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, presidiu xunto co conselleiro de Cultura, José López; o presidente da Deputación pontevedresa, Luis López; e o secretario xeral da Lingua, Valentín García, a apertura oficial da renovada Praza de Galicia. Con ela, aseguraba Louzao que "poñemos xa oficialmente a guinda ao proceso de peonalización do centro urbano da Estrada, iniciado con éxito nas rúas Ulla e Calvo Sotelo". Ademais, tamén neste municipio celebrouse a Carreira Barreiros E-Motion FP A Estrada Urban Race, para poñer a proba a pericia do alumnado na construcción destes vehículos eléctricos, arroupados polo conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
Modelo máis humano
Comezando pola praza, o rexedor refrendou a súa aposta "por un modelo claro de vila: unha Estrada máis humana, máis amable, máis accesible e pensada para as persoas. Hoxe non estamos só inaugurando unha obra. Estamos abrindo unha nova etapa para o corazón da nosa vila", subliñaba. Tamén referiuse a que se trata do espazo máis emblemático da capital local, "no cruce de camiños que foi xénese do noso desenvolvemento urbanístico. Aquí comezou a medrar a nosa vila e aquí segue latexando unha parte moi importante da nosa identidade colectiva".
Esta actuación nacía coa vontade de mellorar o presente sen esquecer o pasado. Por iso conserváronse e poñéronse en valor elementos que forman parte da memoria compartida de xeracións de estradenses, como a mítica farola que dá nome oficioso a este lugar, e que luce hoxe no lugar que os veciños e veciñas escolleron nunha consulta popular. "E hoxe podemos dicir que luce mellor ca nunca. O traballo de restauración permitiu descubrir unha beleza que durante anos permanecera agochada baixo capas de pintura", continuaba Louzao no seu descurso.
Fonte renovada
Pero tamén recuperouse outro símbolo deste enclave: a fonte, que foi concibida orixinalmente para esta praza "e que hoxe volve, a través dalgúns elementos que lle deron forma hai moitos anos, ocupar o seu lugar. A auga volve brotar neste espazo, conectando pasado e presente e devolvéndolle á praza outra parte esencial da súa identidade". Rematou agradecendo á firma Taboada y Ramos toda a súa implicación na actuación, que superou o millón de euros, e o apoio do conselleiro López.
Carreira de coches eléctricos
E no que atinxe á carreira de vehículos eléctricos, foi impulsada polo Centro Galego da Innovación da FP Eduardo Barreiros para fomentar a innovación, a sustentabilidade e a aplicación práctica dos coñecementos técnicos entre o alumnado de FP, unhas ensinanzas que reivindicou como emblemas que mellor representan a Galicia Calidade. Participaron 48 estudante de FP Básica, procedentes do Instituto Castro da Uz (As Pontes de García Rodríguez), do Centro Integrado de FP A Xunqueira (Pontevedra), do Instituto do Ribeiro (Ourense), do Instituto de Vilalonga (Sanxenxo) e do Instituto Antón Losada (A Estrada).
A carreira forma parte dun programa educativo no que os equipos deben deseñar, fabricar e optimizar monoprazas eléctricos, aplicando competencias vinculadas á automoción, electrónica, mecatrónica, robótica ou fabricación mecánica. “Estas iniciativas permiten que o alumnado traballe en contornas moi similares ás que atoparán no mundo laboral, desenvolvendo capacidades técnicas e tamén habilidades como a resolución de problemas, a planificación ou o traballo colaborativo”, sinalou o conselleiro Román Rodríguez.
