Josefa, de 101 anos, e Manuel, de 94, os máis veteranos na festa dos maiores da Laracha

Houbo misa, xantar, música e recoñecementos nunha cita que xuntou 670 persoas

O alcalde e a concelleira con Josefa Esperanza Vázquez Castiñeiras, de 101 anos. / C.

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

A festa homenaxe aos maiores da Laracha xuntou no pavillón do IES Agra de Leborís a 670 persoas de máis de 55 anos, xubiladas ou pensionistas.

A celebración comezou cunha misa oficiada polos párrocos Manuel Boullón e Manuel Mallo. A continuación o alcalde, José Manuel López, tomou a palabra para darlles a benvida aos asistentes e facer un percorrido polas actividades para o colectivo das persoas maiores que organiza o Concello durante todo o ano, especialmente aquelas centradas na prevención da soidade non desexada.

A festa xuntou 670 persoas no pavillón do IES Agra de Leborís, da Laracha. / Cedida

O menú do xantar estivo composto por empanada, polbo á feira, carne asada, sobremesa e café. Antes do baile, o alumnado da actividade de Bailes en Liña do programa municipal Saudables fixo unha exhibición.

Manuel Sánchez, de 94 anos, con familiares, o alcalde e a concelleira de Servizos Sociais. / C.

O rexedor e a concelleira de Servizos Sociais, Rocío López, entregaron un detalle institucional á muller e ao home máis veteranos que asistiron ao evento, que foron Josefa Esperanza Vázquez Castiñeiras, de 101 anos, veciña da Agrela, e Manuel Sánchez Tuset, de 94 anos, da Porta Santa.

